Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Истра 1961: обзор матча 25 октября 2025

Локомотива
25.10.2025, суббота, 16:45
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Истра 1961
15' A. Stojaković
45+1' A. Maurić 83' I. Ayuma
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Истра 1961
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Mohamed Nasraoui
Желтая карточка
Марко Паяч
90' +4
90'
+5'
Замена
Silvio Goričan ️️️️➡️️ Fabijan Krivak
89'
Замена
Mirko Sušak ️️️️➡️️ Cheick Mbacke Diop
89'
86'
Замена
Alejandro Jay ️️️️➡️️ Адван Кадушич
85'
Травма
Адван Кадушич
Желтая карточка
Cheick Mbacke Diop
83'
83'
ГОЛ! 1:2! Israel Ayuma
Пас отдал Эмиль Фредериксен
78'
Замена
Эмиль Фредериксен ️️️️➡️️ Vinko Rozić
Замена
Михаэл Жапер ️️️️➡️️ Ivan Katić
74'
Замена
Яков-Антон Василь ️️️️➡️️ Aleks Stojaković
74'
68'
Замена
Israel Ayuma ️️️️➡️️ Смаил Превляк
68'
Замена
Mohamed Nasraoui ️️️️➡️️ Antonio Maurić
Желтая карточка
Aleks Stojaković
67'
58'
Желтая карточка
Марсель Хайстер
45' +1
ГОЛ! 1:1! Antonio Maurić
45'
+4'
29'
Желтая карточка
Antonio Maurić
Замена
Домагой Антолич ️️️️➡️️ B. Boskovic
24'
Травма
B. Boskovic
23'
ГОЛ! 1:0! Aleks Stojaković
Пас отдал D. Vukovic
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
10
S. Loncar
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Самсон Лавал
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
34
Maroje Kostopeč
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
23
Alejandro Jay
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
3-4-4
20
Колингер
6
5
24
17
Паяч
23
6
12
18
30
15
3-4-3
1
15
Марешич
26
Хайстер
97
Кадушич
5
Радошевич
8
7
10
9
Превляк
70
Лавал
16
Коски
24
6
Жапер
6
Жапер
24
6
8
Антолич
8
Антолич
6
23
11
11
23
6
11
11
6
15
29
Василь
29
Василь
15
8
3
3
8
97
Кадушич
23
23
97
Кадушич
9
Превляк
18
18
9
Превляк
7
17
Фредериксен
17
Фредериксен
7
Остались в запасе
Локомотива
Истра 1961
32
Luka Savatovic
ВР
34
Maroje Kostopeč
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
34
Maroje Kostopeč
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
27
Noa Godec
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Локомотива - Истра 1961
3
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
13
Офсайды
4
0
Количество передач
387
420
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
305
Новости команд
Все
Локомотива
Истра 1961
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+