Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Осиек: обзор матча 18 октября 2025

Динамо Загреб
18.10.2025, суббота, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Осиек
3' С. Маккена 14' С. Домингес
70' S. Mikolcic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Осиек
Конец матча
88'
Замена
F. Zivkovic ️️️️ N. Omerović
Замена
Д. Бельо ️️️️ С. Куленович
76'
Замена
Г. Вильяр ️️️️ М. Зайц
70'
70'
ГОЛ! 2:1! S. Mikolcic
Пас отдал Р. Юришич
69'
Замена
С. Шопов ️️️️ I. Cvijanović
Замена
Д. Любичич ️️️️ И. Беннасер
69'
65'
Желтая карточка
D. Bukvic
Замена
Л. Стойкович ️️️️ М. Бакрар
64'
Замена
C. Varela ️️️️ А. Ходжа
64'
Желтая карточка
С. Куленович
59'
59'
Замена
S. Mikolcic ️️️️ V. Jugović
59'
Замена
Р. Гедес ️️️️ N. Farkaš
59'
Замена
D. Bukvic ️️️️ Д. Чолина
Второй тайм
Желтая карточка
С. Домингес
34'
ГОЛ! 2:0! С. Домингес
14'
ГОЛ! 1:0! С. Маккена
Пас отдал И. Беннасер
3'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
14
Йосип Мишич
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
22
Роко Юришич
ЛЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
18
Niko Farkaš
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
Динамо Загреб
40
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
30
Fran Topić
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
8
S. Mikolcic
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
10
Станислав Шопов
АП
39
D. Bukvic
ЦФ
24
F. Zivkovic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
3-4-1-2
33
Невистич
25
36
Домингес
26
Маккена
3
14
Мишич
4
Беннасер
8
Зайц
11
Ходжа
17
Куленович
71
Бакрар
3-3-2-2
31
Маленица
55
26
44
Мкртчян
38
Чолина
6
Бабец
22
Юришич
18
11
17
7
4
Беннасер
21
Любичич
21
Любичич
4
Беннасер
8
Зайц
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Зайц
71
Бакрар
4
Стойкович
4
Стойкович
71
Бакрар
17
Куленович
9
Бельо
9
Бельо
17
Куленович
11
Ходжа
23
23
11
Ходжа
18
42
Гедес
42
Гедес
18
7
8
8
7
55
10
Шопов
10
Шопов
55
38
Чолина
39
39
38
Чолина
11
24
24
11
Остались в запасе
Динамо Загреб
Осиек
40
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
10
Габриэль Видович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
23
Luka Vrbančić
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
Остались в запасе
40
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
10
Габриэль Видович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
23
Luka Vrbančić
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Динамо Загреб - Осиек
2
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
13
Офсайды
1
0
Количество передач
488
519
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
13836
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Осиек
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+