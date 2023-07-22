«Ференцварош» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.67

«Виктория» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.85

«Рейнджерс» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025

«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10

«Виктория» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90