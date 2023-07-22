Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Виктория
Теплице - Виктория: обзор матча 22 июля 2023
Теплице
22.07.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Теплице - Виктория
Новости команд
Теплице
Виктория
«Ференцварош» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.67
Вчера, 08:29
«Виктория» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.85
11 августа, 08:59
«Рейнджерс» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 20:35
«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10
29 июля, 10:59
«Виктория» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90
21 июля, 10:38
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
«Ференцварош» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.67
Вчера, 08:29
«Виктория» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.85
11 августа, 08:59
«Рейнджерс» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 20:35
«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10
29 июля, 10:59
«Виктория» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90
21 июля, 10:38
Последние матчи
Теплице
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Спарта
2 : 1
20.09.2025
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 0
20.09.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
1 : 1
17.09.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
1 : 0
13.09.2025
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
2 : 3
13.09.2025
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 0
20.09.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
1 : 1
17.09.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
2 : 3
13.09.2025
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
4 : 1
30.08.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
0 : 1
23.08.2025
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Спарта
2 : 1
20.09.2025
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
1 : 0
13.09.2025
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
31.08.2025
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
2 : 1
23.08.2025
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
0 : 5
19.08.2025
Виктория
