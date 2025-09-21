Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Осиек: обзор матча 21 сентября 2025

Истра 1961
21.09.2025, воскресенье, 20:15
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Осиек
65' A. Maurić 81' S. Bangura
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Осиек
Завершен
ГОЛ! 2:0! Saydou Bangura
81'
Замена
Mohamed Nasraoui ️️️️➡️️ Filip Taraba
74'
Замена
Saydou Bangura ️️️️➡️️ Смаил Превляк
74'
71'
Замена
Янник Туре ️️️️➡️️ A. Jakupovic
ГОЛ! 1:0! Antonio Maurić
65'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
39
Domagoj Bukvić
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
10
Станислав Шопов
АП
17
A. Jakupovic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
11
Saydou Bangura
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
3-3-1-3
1
24
15
Марешич
97
Кадушич
5
Радошевич
10
Лончар
8
17
Фредериксен
9
Превляк
16
Коски
70
3-2-1-2-2
31
Маленица
42
Гедес
26
55
11
Омерович
38
Чолина
39
23
Врбанчич
10
Шопов
16
17
24
3
3
24
9
Превляк
11
11
9
Превляк
17
9
Туре
9
Туре
17
Остались в запасе
Истра 1961
Осиек
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Nikola Curcija
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
98
Šimun Mikolčić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
46
Ivan Barić
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Истра 1961 - Осиек
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
9
Офсайды
0
2
Количество передач
424
424
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
2519
Новости команд
Все
Истра 1961
Осиек
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
Вчера, 10:28
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
Вчера, 10:28
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 