Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты

Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты

Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина

«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»