Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»

Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб

Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон

«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62

Ирландскую команду исключили из Лиги конференций

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты