Трабзонспор - Ризеспор
Главная
Расписание матчей
Турция. Суперлига
Трабзонспор - Ризеспор
Трабзонспор - Ризеспор: онлайн-трансляция 15 марта 2026
Трабзонспор
15.03.2026, воскресенье, 18:00
Турция. Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
Ризеспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Трабзонспор - Ризеспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Трабзонспор
Ризеспор
Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»
11 июля, 22:15
6
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
22 июня, 11:53
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025
25 мая, 17:50
Прогноз на точный счeт матча «Бешикташ» – «Ризеспор»: Турция, Суперлига, 25 мая 2025
24 мая, 12:39
Прогноз на точный счет матча «Ризеспор» – «Гезтепе»: Суперлига, 18 мая 2025
17 мая, 13:49
Текке раскрыл комичную причину, почему Спаллетти выгнал его из «Зенита»
11 июля, 22:15
6
Прогноз на точный счeт матча «Бодрум» – «Трабзонспор»: Турция, Суперлига, 18 мая 2025
17 мая, 13:44
«Трабзонспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
10 мая, 17:50
Прогноз на точный счет матча «Трабзонспор» – «Галатасарай»: Турция Суперлига, 10 мая 2025
9 мая, 12:33
Прогноз на точный счет матча «Касымпаша» – «Трабзонспор»: Суперлига, 5 мая 2025
4 мая, 10:38
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
22 июня, 11:53
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025
25 мая, 17:50
Прогноз на точный счeт матча «Бешикташ» – «Ризеспор»: Турция, Суперлига, 25 мая 2025
24 мая, 12:39
Прогноз на точный счет матча «Ризеспор» – «Гезтепе»: Суперлига, 18 мая 2025
17 мая, 13:49
Прогноз на точный счет матча «Коньяспор» – «Ризеспор»: Суперлига Турции, 10 мая 2025
9 мая, 12:22
Больше новостей
Турция. Суперлига
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
- : -
16.08.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
- : -
16.08.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
- : -
16.08.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
- : -
17.08.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
- : -
17.08.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
- : -
17.08.2025
Эюпспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
17.08.2025
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
- : -
18.08.2025
Трабзонспор
Последние матчи
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
0 : 3
10.08.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
0 : 2
30.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
0 : 2
30.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 2
25.05.2025
Самсунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Бодрум
1 : 1
18.05.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
0 : 2
10.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 1 тур
Ризеспор
0 : 3
10.08.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Бешикташ
1 : 2
25.05.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Ризеспор
6 : 3
18.05.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
2 : 1
10.05.2025
Ризеспор
Архив
