27 октября в Самсуне пройдeт матч 10-го тура Суперлиги, где местный «Самсунспор» примет «Ризеспор». Обе команды показывают яркий атакующий футбол, но при этом часто допускают ошибки в обороне, что делает игру потенциально результативной.
«Самсунспор»
Команда находится в отличной форме и уже семь матчей подряд не знает поражений. В прошлом туре «Самсунспор» уверенно обыграл «Кайсериспор» (3:1) и поднялся на 7-е место с 16 очками. В последних пяти встречах клуб забил 9 голов и пропустил лишь 3 – надeжная защита и высокая реализация позволяют держать стабильный результат. Особенно сильна команда дома, где активно прессингует и использует быстрые фланги.
«Ризеспор»
После нулевой ничьей с «Истанбулом» команда располагается на 12-й строчке, имея 9 очков. При этом «Ризеспор» не отличается стабильностью: за последние пять туров – одна победа, две ничьи и два поражения. Коллектив забивает регулярно, но защита остаeтся слабым местом – 7 пропущенных мячей за тот же период. Гостевые матчи даются тяжело, особенно против организованных соперников.
Факты о командах
«Самсунспор»
- Не проигрывает в 7 последних матчах
- В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Победа 3:1 над «Кайсериспором» в прошлом туре
- Уверенная игра в обороне дома
«Ризеспор»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Три выездных поражения за последние 5 туров
- Проблемы в защите при контратаках соперника
Прогноз на матч «Самсунспор» – «Ризеспор»
Обе команды предпочитают атаковать, но «Самсунспор» выглядит убедительнее и сбалансированнее. Хозяева набрали ход и уверенно действуют как в позиционной игре, так и в быстрых прорывах. «Ризеспор» может ответить голом, но его оборона вряд ли выдержит весь матч без потерь. При поддержке родных трибун «Самсунспор» должен контролировать игру и реализовать преимущество в классе. Наиболее логично ожидать победу хозяев в результативной встрече.
Рекомендованные ставки
- Победа «Самсунспора» – коэффициент 1.85
- Обе забьют – да – коэффициент 1.90