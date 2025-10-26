Введите ваш ник на сайте
«Самсунспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 27 октября 2025 с коэффициентом 1.85

26 октября 2025 9:19
Самсунспор - Ризеспор
27 окт. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 10 тур
1.85
Победа «Самсунспора»
27 октября в Самсуне пройдeт матч 10-го тура Суперлиги, где местный «Самсунспор» примет «Ризеспор». Обе команды показывают яркий атакующий футбол, но при этом часто допускают ошибки в обороне, что делает игру потенциально результативной.

«Самсунспор»

Команда находится в отличной форме и уже семь матчей подряд не знает поражений. В прошлом туре «Самсунспор» уверенно обыграл «Кайсериспор» (3:1) и поднялся на 7-е место с 16 очками. В последних пяти встречах клуб забил 9 голов и пропустил лишь 3 – надeжная защита и высокая реализация позволяют держать стабильный результат. Особенно сильна команда дома, где активно прессингует и использует быстрые фланги.

«Ризеспор»

После нулевой ничьей с «Истанбулом» команда располагается на 12-й строчке, имея 9 очков. При этом «Ризеспор» не отличается стабильностью: за последние пять туров – одна победа, две ничьи и два поражения. Коллектив забивает регулярно, но защита остаeтся слабым местом – 7 пропущенных мячей за тот же период. Гостевые матчи даются тяжело, особенно против организованных соперников.

Факты о командах

«Самсунспор»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 3:1 над «Кайсериспором» в прошлом туре
  • Уверенная игра в обороне дома

«Ризеспор»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Три выездных поражения за последние 5 туров
  • Проблемы в защите при контратаках соперника

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
6
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Турция. Суперлига, 25 тур
Самсунспор
2 : 3
22.02.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 0
23.02.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
1 : 0
08.10.2023
Самсунспор

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Ризеспор»

Обе команды предпочитают атаковать, но «Самсунспор» выглядит убедительнее и сбалансированнее. Хозяева набрали ход и уверенно действуют как в позиционной игре, так и в быстрых прорывах. «Ризеспор» может ответить голом, но его оборона вряд ли выдержит весь матч без потерь. При поддержке родных трибун «Самсунспор» должен контролировать игру и реализовать преимущество в классе. Наиболее логично ожидать победу хозяев в результативной встрече.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Самсунспора» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Самсунспора»
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Ризеспор Самсунспор
18+
  • Читайте нас: 