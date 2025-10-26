27 октября в Самсуне пройдeт матч 10-го тура Суперлиги, где местный «Самсунспор» примет «Ризеспор». Обе команды показывают яркий атакующий футбол, но при этом часто допускают ошибки в обороне, что делает игру потенциально результативной.

«Самсунспор»

Команда находится в отличной форме и уже семь матчей подряд не знает поражений. В прошлом туре «Самсунспор» уверенно обыграл «Кайсериспор» (3:1) и поднялся на 7-е место с 16 очками. В последних пяти встречах клуб забил 9 голов и пропустил лишь 3 – надeжная защита и высокая реализация позволяют держать стабильный результат. Особенно сильна команда дома, где активно прессингует и использует быстрые фланги.

«Ризеспор»

После нулевой ничьей с «Истанбулом» команда располагается на 12-й строчке, имея 9 очков. При этом «Ризеспор» не отличается стабильностью: за последние пять туров – одна победа, две ничьи и два поражения. Коллектив забивает регулярно, но защита остаeтся слабым местом – 7 пропущенных мячей за тот же период. Гостевые матчи даются тяжело, особенно против организованных соперников.

Факты о командах

«Самсунспор»

Не проигрывает в 7 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа 3:1 над «Кайсериспором» в прошлом туре

Уверенная игра в обороне дома

«Ризеспор»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Три выездных поражения за последние 5 туров

Проблемы в защите при контратаках соперника

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Ризеспор»

Обе команды предпочитают атаковать, но «Самсунспор» выглядит убедительнее и сбалансированнее. Хозяева набрали ход и уверенно действуют как в позиционной игре, так и в быстрых прорывах. «Ризеспор» может ответить голом, но его оборона вряд ли выдержит весь матч без потерь. При поддержке родных трибун «Самсунспор» должен контролировать игру и реализовать преимущество в классе. Наиболее логично ожидать победу хозяев в результативной встрече.

