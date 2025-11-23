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  • «Ризеспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Ризеспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 18:50
Ризеспор
23.11.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 5
Завершен
Фенербахче
6' А. Соу 15' К. Лячи
54' М. Асенсио 58' Талиска 65' М. Асенсио 78' Ю. Эн-Несири 88' А. Браун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
75
Яхья Фофана
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
18
M. Buljubasic
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
99
E. Bulut
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Ризеспор
1
Эрдем Канполат
ВР
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
94
Талиска
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-3-1-2
75
Фофана
5
Хойер
4
Акайдын
4
Мокши
37
Шахин
20
Лячи
18
5
Папаниколау
17
Рак-Сакьи
9
Соу
99
3-2-3-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
37
Шкриньяр
18
Мюлдюр
7
Фред
5
Юкшек
10
Асенсио
22
Мерджан
7
Актюркоглу
45
Нене
22
Дуран
5
Папаниколау
14
Антальялы
14
Антальялы
5
Папаниколау
18
10
Олавоин
10
Олавоин
18
5
Хойер
54
Пала
54
Пала
5
Хойер
17
Рак-Сакьи
77
Зекири
77
Зекири
17
Рак-Сакьи
99
15
Юрецка
15
Юрецка
99
7
Фред
3
Браун
3
Браун
7
Фред
24
Остерволде
50
Бекао
50
Бекао
24
Остерволде
18
Мюлдюр
94
Талиска
94
Талиска
18
Мюлдюр
45
Нене
70
Айдын
70
Айдын
45
Нене
22
Дуран
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
22
Дуран
Остались в запасе
Ризеспор
Фенербахче
1
Эрдем Канполат
ВР
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
2
Husniddin Alikulov
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Ризеспор - Фенербахче
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
28
Удары в створ
2
14
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
16
6
Офсайды
2
1
Количество передач
307
457
Сейвы
9
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
4
16
xG (ожидаемые голы)
0.84
3.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.83
-0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Ризеспор» против «Фенербахче», 13-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ризеспор» – «Фенербахче»

«Ризеспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Ризеспор
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