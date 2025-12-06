7 декабря в Измире «Гезтепе» примет «Трабзонспор» в битве двух команд из топ-4 чемпионата Турции. Оба клуба демонстрируют высокую дисциплину и уверенно держатся в верхней части таблицы. Матч имеет серьeзное турнирное значение, и нагрузка на результат здесь максимальная.

«Гезтепе»

26 очков и 4-е место – результат прагматичной и надeжной игры в обороне. Команда не проигрывает 4 тура, а дома – уже 10 матчей подряд. Всего 2 пропущенных за 5 игр, в среднем 0.40, при этом атака действует экономно – 5 забитых. Жуан остаeтся ключевой фигурой в нападении (6 голов в 13 встречах). «Гезтепе» предпочитает контролировать темп и часто минимизирует количество голевых моментов.

«Трабзонспор»

Гости имеют 31 очко и идут на 3-м месте, а их серия – 9 игр без поражений. При этом 10 забитых и 5 пропущенных за 5 матчей подтверждают сбалансированность. Пол Онуачу – один из лучших бомбардиров сезона: 11 голов в 15 турах. «Трабзонспор» уверен в позиционном нападении, но и контратаки остаются мощным оружием. В каждом из последних четырeх матчей команда обязательно забивает.

Факты о командах

«Гезтепе»

10 домашних матчей без поражений

1.00 забитый и 0.40 пропущенного за игру

Упор на безопасность в обороне

«Трабзонспор»

9 матчей без поражений

2.00 забитых и 1.00 пропущенного за игру

Забивает Гезтепе в 8 очных матчах подряд

Прогноз на матч

Силы команд близки, но они используют разные модели игры. «Гезтепе» умеет сушить матчи и редко раскрывается впереди, особенно дома. «Трабзонспор» больше рискует и чаще создаeт серию атак, но против надeжной структуры хозяев будет вынужден действовать осторожнее. Статистика очных встреч говорит в пользу гола гостей, однако в целом игра может пройти в сдержанном темпе. Наиболее вероятной выглядит борьба до последнего с минимумом ошибок и решением результата в одном-двух эпизодах.

