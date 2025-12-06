Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гезтепе» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 1.84

06 декабря 2025 10:26
Гезтепе - Трабзонспор
07 дек. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Индивидуальный тотал Трабзонспора больше 1.0
Сделать ставку

7 декабря в Измире «Гезтепе» примет «Трабзонспор» в битве двух команд из топ-4 чемпионата Турции. Оба клуба демонстрируют высокую дисциплину и уверенно держатся в верхней части таблицы. Матч имеет серьeзное турнирное значение, и нагрузка на результат здесь максимальная.

«Гезтепе»

26 очков и 4-е место – результат прагматичной и надeжной игры в обороне. Команда не проигрывает 4 тура, а дома – уже 10 матчей подряд. Всего 2 пропущенных за 5 игр, в среднем 0.40, при этом атака действует экономно – 5 забитых. Жуан остаeтся ключевой фигурой в нападении (6 голов в 13 встречах). «Гезтепе» предпочитает контролировать темп и часто минимизирует количество голевых моментов.

«Трабзонспор»

Гости имеют 31 очко и идут на 3-м месте, а их серия – 9 игр без поражений. При этом 10 забитых и 5 пропущенных за 5 матчей подтверждают сбалансированность. Пол Онуачу – один из лучших бомбардиров сезона: 11 голов в 15 турах. «Трабзонспор» уверен в позиционном нападении, но и контратаки остаются мощным оружием. В каждом из последних четырeх матчей команда обязательно забивает.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • 10 домашних матчей без поражений
  • 1.00 забитый и 0.40 пропущенного за игру
  • Упор на безопасность в обороне

«Трабзонспор»

  • 9 матчей без поражений
  • 2.00 забитых и 1.00 пропущенного за игру
  • Забивает Гезтепе в 8 очных матчах подряд

Прогноз на матч

Силы команд близки, но они используют разные модели игры. «Гезтепе» умеет сушить матчи и редко раскрывается впереди, особенно дома. «Трабзонспор» больше рискует и чаще создаeт серию атак, но против надeжной структуры хозяев будет вынужден действовать осторожнее. Статистика очных встреч говорит в пользу гола гостей, однако в целом игра может пройти в сдержанном темпе. Наиболее вероятной выглядит борьба до последнего с минимумом ошибок и решением результата в одном-двух эпизодах.

Рекомендованные ставки

  • ИТ Трабзонспора больше 1.0 – коэффициент 1.84
  • Фора +0.25 на Гезтепе – коэффициент 1.75

1.84
Индивидуальный тотал Трабзонспора больше 1.0
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Трабзонспор Гезтепе
Другие прогнозы
08.12.2025
17:00
1.40
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза - Парма
Обе забьют
08.12.2025
20:00
1.48
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ - Газиантеп
Победа «Бешикташ»
08.12.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор - Антальяспор
Победа «Аланьяспора»
08.12.2025
22:45
1.66
Италия. Серия А, 14 тур
Торино - Милан
Победа «Милана»
08.12.2025
23:00
1.70
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Тотал «Вулверхэмптона» меньше 0.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 