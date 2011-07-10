Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Твенте
ПСВ - Твенте: онлайн-трансляция 17 мая 2026
ПСВ
17.05.2026, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
- : -
Не начался
Твенте
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ПСВ - Твенте
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
ПСВ
Твенте
У ЦСКА сорвался трансфер игрока сборной Алжира
8 августа, 12:31
1
«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»
3 августа, 14:11
2
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
2 августа, 12:12
«Байер» купил американского полузащитника за 35 миллионов
12 июля, 12:00
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
11 июля, 00:48
6
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
2 августа, 12:12
«Байер» купил американского полузащитника за 35 миллионов
12 июля, 12:00
Пять игроков проинформировали «Манчестер Юнайтед» о желании уйти
4 июля, 17:51
1
Определились все участники Лиги чемпионов сезона-2025/26
26 мая, 11:53
2
Чемпион Нидерландов отыграл 9 очков за 4 тура
18 мая, 22:54
1
У ЦСКА сорвался трансфер игрока сборной Алжира
8 августа, 12:31
1
«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»
3 августа, 14:11
2
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
11 июля, 00:48
6
В «Твенте» отреагировали на информацию о переходе Влапа в «Спартак»
10 июля, 16:07
1
«Спартак» близок к подписанию хавбека «Твенте»
10 июля, 08:13
11
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Последние матчи
ПСВ
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
6 : 1
09.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
1 : 3
18.05.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Аякс
2 : 0
18.05.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
4 : 1
14.05.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
6 : 1
09.08.2025
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
1 : 3
18.05.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
4 : 1
14.05.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
2 : 3
11.05.2025
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 1
03.05.2025
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Аякс
2 : 0
18.05.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
2 : 3
14.05.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Твенте
2 : 0
11.05.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Спарта
0 : 2
04.05.2025
Твенте
