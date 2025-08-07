Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Русенборг - Хаммарбю
Русенборг - Хаммарбю: обзор матча 07 августа 2025
Русенборг
07.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Хаммарбю
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Русенборг - Хаммарбю
Завершен
Желтая карточка
Дино Исламович
87'
83'
Замена
Adrian Lahdo
️️️️➡️️
Frank Junior Adjei
Замена
Ивер Фоссум
️️️️➡️️
Симен Нордли
82'
Замена
Ноа-Жан Хольм
️️️️➡️️
Jesper Reitan-Sunde
82'
80'
Желтая карточка
Simon Strand
80'
Замена
Paulos Abraham
️️️️➡️️
Oscar Johansson Schellhas
80'
Замена
Simon Strand
️️️️➡️️
Sebastian Tounekti
Замена
Ulrik Jenssen
️️️️➡️️
Адриан Нильсен Перейра
73'
71'
Замена
Тесфальдет Теки
️️️️➡️️
Nahir Besara
35'
Желтая карточка
Victor Eriksson
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
38
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
45
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
7
Симен Нордли
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
39
Дино Исламович
ЦФ
Хаммарбю
1
Warner Hahn
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
8
Markus Karlsson
ЦЗ
19
Шакилль Пинас
ЦЗ
4
Victor Eriksson
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
28
Frank Junior Adjei
ЦП
18
Sebastian Tounekti
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
20
Nahir Besara
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Русенборг
24
Haakon Ingdal Sorum
ВР
12
Rasmus Sandberg
ВР
50
Håkon Volden
ЦЗ
23
Ulrik Jenssen
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
2
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
43
Aleksander Borgersen
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
5
Мустафа Зейдан
АП
18
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
9
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Хаммарбю
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
13
Jonathan Karlsson
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
17
Ибрахима Фофана
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
21
Simon Strand
ЦФ
7
Paulos Abraham
ЦФ
29
Moise Kaboré
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Тангвик
19
Перейра
38
45
16
Витри
10
Селнаэс
6
Вяяняйнен
35
Сейде
7
Нордли
39
Исламович
21
3-2-2-3
1
19
Пинас
4
2
3
Винтер
8
11
28
20
9
18
19
Перейра
23
23
19
Перейра
7
Нордли
8
Фоссум
8
Фоссум
7
Нордли
45
18
Хольм
18
Хольм
45
20
5
Теки
5
Теки
20
28
15
15
28
18
21
21
18
11
7
7
11
Остались в запасе
Русенборг
Хаммарбю
24
Haakon Ingdal Sorum
ВР
12
Rasmus Sandberg
ВР
50
Håkon Volden
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
2
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
43
Aleksander Borgersen
ЦП
5
Мустафа Зейдан
АП
9
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
13
Jonathan Karlsson
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
17
Ибрахима Фофана
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
29
Moise Kaboré
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
24
Haakon Ingdal Sorum
ВР
12
Rasmus Sandberg
ВР
50
Håkon Volden
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
2
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
43
Aleksander Borgersen
ЦП
5
Мустафа Зейдан
АП
9
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Остались в запасе
27
Felix Jakobsson
ВР
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
13
Jonathan Karlsson
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
17
Ибрахима Фофана
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
29
Moise Kaboré
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Русенборг - Хаммарбю
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Zorbay Kucuk, Türkiye
Стадион:
Lerkendal Stadion, Trondheim
Новости команд
Все
Русенборг
Хаммарбю
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:36
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
23 июля, 09:13
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
23 июля, 08:30
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)
15 июля 2024, 21:05
2
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2 апреля 2024, 20:56
2
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
23 июля, 08:30
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)
15 июля 2024, 21:05
2
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2 апреля 2024, 20:56
2
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
4 декабря 2020, 07:45
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
23 июля, 09:13
«Мальмe» впервые с 1989 года стал обладателем Кубка Швеции
27 мая 2022, 00:31
«Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»
28 февраля 2022, 14:32
1
«Локомотив» согласовал трансфер Сведберга. Это рекордная продажа для «Хаммарбю» (Expressen)
22 февраля 2022, 11:08
1
«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)
21 февраля 2022, 18:56
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Русенборг
Хаммарбю
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
14.08.2025
Русенборг
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Норрчепинг
0 : 2
10.08.2025
Хаммарбю
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
0 : 0
07.08.2025
Хаммарбю
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
4 : 1
03.08.2025
Русенборг
Лига конференций, 2 раунд
Шарлеруа
1 : 2
31.07.2025
Хаммарбю
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
14.08.2025
Русенборг
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
0 : 0
07.08.2025
Хаммарбю
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
4 : 1
03.08.2025
Русенборг
Лига конференций, 2 раунд
Банга
0 : 2
31.07.2025
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 1
27.07.2025
Тромсе
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
14.08.2025
Русенборг
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Норрчепинг
0 : 2
10.08.2025
Хаммарбю
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
0 : 0
07.08.2025
Хаммарбю
Лига конференций, 2 раунд
Шарлеруа
1 : 2
31.07.2025
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
Вернаму
2 : 3
27.07.2025
Хаммарбю
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: