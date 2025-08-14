Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Хаммарбю - Русенборг
Хаммарбю - Русенборг: обзор матча 14 августа 2025
Хаммарбю
14.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Русенборг
59'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Хаммарбю - Русенборг
Завершен
Желтая карточка
Sebastian Tounekti
90'
+3
Желтая карточка
Павле Вагич
90'
+2
90'
+1
Замена
Ulrik Jenssen
️️️️➡️️
Адриан Нильсен Перейра
89'
Желтая карточка
Дино Исламович
Желтая карточка
Шакилль Пинас
84'
Замена
Paulos Abraham
️️️️➡️️
Nahir Besara
83'
Замена
Oscar Johansson Schellhas
️️️️➡️️
Монтадер Маджид
74'
74'
Замена
Ивер Фоссум
️️️️➡️️
Симен Нордли
Замена
Frank Junior Adjei
️️️️➡️️
Тесфальдет Теки
68'
Замена
Павле Вагич
️️️️➡️️
Фредерик Винтер
68'
Замена
Hampus Skoglund
️️️️➡️️
Ибрахима Фофана
68'
59'
ГОЛ! 0:1!
Дино Исламович
Пас отдал
Оле Селнаэс
58'
Желтая карточка
Оле Кристиан Саэтер
58'
Замена
️️️️➡️️
Оле Кристиан Саэтер
Желтая карточка
Фредерик Винтер
56'
35'
Желтая карточка
Tomas Nemcik
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаммарбю
1
Warner Hahn
ВР
8
Markus Karlsson
ЦЗ
19
Шакилль Пинас
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
4
Victor Eriksson
ЦЗ
17
Ибрахима Фофана
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
26
Монтадер Маджид
ПВ
20
Nahir Besara
ЦФ
9
Jusef Erabi
ЦФ
18
Sebastian Tounekti
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Русенборг
1
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
45
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
7
Симен Нордли
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
39
Дино Исламович
ЦФ
21
Tomas Nemcik
ЦФ
Хаммарбю
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
27
Felix Jakobsson
ВР
13
Jonathan Karlsson
ЦЗ
2
Hampus Skoglund
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
28
Frank Junior Adjei
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
11
Oscar Johansson Schellhas
ЦП
21
Simon Strand
ЦФ
7
Paulos Abraham
ЦФ
29
Moise Kaboré
ЦФ
Русенборг
12
Rasmus Sandberg
ВР
24
Haakon Ingdal Sorum
ВР
38
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
50
Håkon Volden
ЦЗ
23
Ulrik Jenssen
ЦЗ
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
2
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
5
Мустафа Зейдан
АП
18
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
4-2-1-3
1
8
3
Винтер
4
19
Пинас
17
Фофана
5
Теки
26
Маджид
18
9
20
3-1-1-2-3
1
Тангвик
16
Витри
45
19
Перейра
10
Селнаэс
6
Вяяняйнен
7
Нордли
35
Сейде
21
39
Исламович
9
Саэтер
17
Фофана
2
2
17
Фофана
3
Винтер
6
Вагич
6
Вагич
3
Винтер
5
Теки
28
28
5
Теки
26
Маджид
11
11
26
Маджид
20
7
7
20
19
Перейра
23
23
19
Перейра
7
Нордли
8
Фоссум
8
Фоссум
7
Нордли
25
Elton Fischerstrom Opancar
ВР
27
Felix Jakobsson
ВР
13
Jonathan Karlsson
ЦЗ
22
Jacob Ortmark
ЦП
15
Adrian Lahdo
ЦП
21
Simon Strand
ЦФ
29
Moise Kaboré
ЦФ
Статистика матча Хаммарбю - Русенборг
4
3
Желтые карточки
4
3
Информация о матче
Главный судья:
Vassilis Fotias, Greece
Стадион:
3Арена
Новости команд
Последние матчи
