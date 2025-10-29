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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сандефьорд
Русенборг - Сандефьорд: обзор матча 29 октября 2025
Русенборг
29.10.2025, среда, 23:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сандефьорд
62'
Э. Сейде
90+8'
B. Berntsen
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Сандефьорд
Конец матча
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
B. Berntsen
Пас отдал
C. Cheng
90'
+5
Желтая карточка
З. Смайлович
Желтая карточка
J. Reitan-Sunde
90'
+3
90'
+6'
Замена
️️️️
Э. Сейде
88'
Замена
И. Фоссум
️️️️
Д. Дуриш
75'
Замена
T. Solheim Dahl
️️️️
U. Jenssen
75'
72'
Замена
C. Cheng
️️️️
В. Валле Эгели
ГОЛ! 1:0!
Э. Сейде
Пас отдал
Д. Исламович
62'
Замена
Э. Даль Рейтан
️️️️
J. Sogaard Mortensen
61'
Замена
T. Nemcik
️️️️
M. Konradsen Ceide
61'
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Jonas Sogaard Mortensen
ЦЗ
14
Jesper Reitan-Sunde
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
5
Håkon Volden
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
(К)
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
29
Давид Дуриш
ЛВ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Дино Исламович
ЦФ
Сандефьорд
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
31
Blerton Isufi
ЦП
14
Edvard Pettersen
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
30
Elia Hadaya
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
(К)
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
12
Rasmus Sandberg
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
3
Tobias Solheim Dahl
ЦЗ
55
Elias Hovdahl Sandrod
ЦЗ
28
Elias Slordal
ЦП
20
Aleksander Borgersen
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
21
Tomas Nemcik
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Сандефьорд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
10
Loris Mettler
ЦП
21
Jakob Swift
ЦП
20
Marcus Melchior
ЦП
17
Christopher Cheng
ЦФ
9
Stefán Ingi Sigurðarson
ЦФ
19
Bendik Berntsen
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Тангвик
5
4
5
14
10
Селнаэс
15
6
Вяяняйнен
35
Сейде
29
Дуриш
9
Исламович
2-1-3-5
4
Смайлович
47
21
Оттоссон
31
14
3
Эгели
7
24
27
30
4
15
29
Рейтан
29
Рейтан
15
5
3
3
5
29
Дуриш
8
Фоссум
8
Фоссум
29
Дуриш
4
21
21
4
3
Эгели
17
17
3
Эгели
9
9
19
19
Остались в запасе
Русенборг
Сандефьорд
12
Rasmus Sandberg
ВР
55
Elias Hovdahl Sandrod
ЦЗ
28
Elias Slordal
ЦП
20
Aleksander Borgersen
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
10
Loris Mettler
ЦП
21
Jakob Swift
ЦП
20
Marcus Melchior
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Rasmus Sandberg
ВР
55
Elias Hovdahl Sandrod
ЦЗ
28
Elias Slordal
ЦП
20
Aleksander Borgersen
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
10
Loris Mettler
ЦП
21
Jakob Swift
ЦП
20
Marcus Melchior
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Сандефьорд
1
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
15
Офсайды
2
2
Количество передач
372
564
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
0
9
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
- : -
12.09.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
4 : 2
30.08.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Русенборг
2 : 1
14.08.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Лиллестрем
0 : 2
09.08.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Бранн
3 : 2
02.08.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Буде-Глимт
- : -
14.09.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 1
04.09.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Сандефьорд
0 : 0
30.08.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
16.08.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
0 : 1
07.08.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Фредрикстад
1 : 0
01.08.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Higraff, Norway
Стадион:
Lerkendal Stadion, Trondheim
Игрок матча
Рейтинг
Stian Kristiansen
Защитник
Рейтинг: 7.7
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
0
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