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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Арсенал
Барселона - Арсенал: обзор матча 06 апреля 2010
Барселона
06.04.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
4 : 1
Завершен
Арсенал
22'
Л. Месси
38'
Л. Месси
42'
Л. Месси
88'
Л. Месси
20'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Арсенал
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Замена
А. Иньеста
️️️️
Педро
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
М. Сильвестр
Замена
Я. Туре
️️️️
Б. Кркич
Замена
Максвелл
️️️️
Э. Абидаль
Травма
Э. Абидаль
Желтая карточка
Т. Росицки
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
С. Кейта
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
Желтая карточка
Н. Денилсон
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
20'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
(К)
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
14
Самир Насри
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
4
Маркес
22
Милито
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
4-2-3-1
1
Альмуния
3
Санья
4
Вермален
16
Сильвестр
3
Клиши
15
Денилсон
5
Диаби
32
Уолкотт
14
Насри
10
Росицки
32
Бендтнер
22
Абидаль
17
Максвелл
17
Максвелл
22
Абидаль
9
Педро
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Педро
9
Кркич
42
Туре
42
Туре
9
Кркич
16
Сильвестр
27
Эбуэ
27
Эбуэ
16
Сильвестр
10
Росицки
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Росицки
Остались в запасе
Барселона
Арсенал
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Барселона - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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