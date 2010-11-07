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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Рубин (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 07 ноября 2010
Рубин (мол)
07.11.2010, воскресенье, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
0 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Спартак М (мол)
Замена
А. Прудников
️️️️
И. Киреев
Замена
Н. Иванников
️️️️
В. Обухов
Замена
М. Дойати
️️️️
А. Аскаров
Замена
С. Иоломанов
️️️️
М. Ситдиков
Желтая карточка
А. Аскаров
Замена
Джано
️️️️
А. Козлов
Замена
Н. Заболотный
️️️️
А. Беленов
Замена
Д. Квирквелия
️️️️
И. Джалилов
Замена
А. Джалилов
️️️️
А. Горбанец
Замена
М. Сибайя
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
Р. Шаронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Руслан Махмутов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Спартак М (мол)
31
Александр Беленов
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Константин Советкин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
35
Александр Ильин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
7
Джано
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Арлаускис
4
Аскаров
2
Кулеша
76
Шаронов
19
Устинов
3
Джалилов
25
Ситдиков
32
Баляйкин
23
Махмутов
32
Горбанец
97
Портнягин
2-5-1-1
31
Беленов
44
Фадеев
15
Рябов
7
Козлов
10
Советкин
21
Зотов
15
Маляка
88
Киреев
19
Озобич
13
Обухов
32
Горбанец
10
Джалилов
10
Джалилов
32
Горбанец
25
Ситдиков
53
Иоломанов
53
Иоломанов
25
Ситдиков
4
Аскаров
7
Дойати
7
Дойати
4
Аскаров
3
Джалилов
16
Квирквелия
16
Квирквелия
3
Джалилов
76
Шаронов
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
76
Шаронов
32
Баляйкин
40
Сибайя
40
Сибайя
32
Баляйкин
Сабитов
22
Хомуха
22
Хомуха
Сабитов
31
Беленов
12
Заболотный
12
Заболотный
31
Беленов
13
Обухов
7
Иванников
7
Иванников
13
Обухов
7
Козлов
7
Джано
7
Джано
7
Козлов
88
Киреев
89
Прудников
89
Прудников
88
Киреев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
35
Александр Ильин
ЦП
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
35
Александр Ильин
ЦП
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Рубин (мол) - Спартак М (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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