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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Спартак М (мол) - Амкар (мол): обзор матча 24 сентября 2010
Спартак М (мол)
24.09.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
5 : 0
Завершен
Амкар (мол)
14'
В. Обухов
25'
В. Обухов
73'
А. Козлов (П)
82'
Н. Иванников
84'
Н. Иванников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Амкар (мол)
Замена
Н. Фадеев
️️️️
А. Ходырев
ГОЛ! 5:0!
Н. Иванников
ГОЛ! 4:0!
Н. Иванников
Замена
А. Андриевский
️️️️
И. Михалев
Замена
В. Зубарев
️️️️
В. Обухов
Замена
А. Скворцов
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Козлов
Вторая желтая
Л. Жинко
Замена
А. Романенко
️️️️
М. Смирнов
Замена
️️️️
А. Субботин
Замена
️️️️
Е. Смородин
Замена
К. Морыганов
️️️️
Л. Жинко
Замена
С. Синельников
️️️️
Д. Ершов
Желтая карточка
Л. Жинко
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
0
Лука Жинко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-4-2-1
30
Песьяков
15
Рябов
3
Чежия
21
Ходырев
10
Советкин
7
Иванников
15
Маляка
7
Козлов
19
Озобич
8
Малеев
13
Обухов
4-1-2-2-1
35
Ершов
2
Морозов
4
Морыганов
25
Смирнов
30
Идову
5
Рябокобыленко
0
Жинко
5
Пилиев
18
Бурмистров
7
Тюкалов
39
Михалев
21
Ходырев
44
Фадеев
44
Фадеев
21
Ходырев
13
Обухов
60
Зубарев
60
Зубарев
13
Обухов
0
Жинко
2
Морыганов
2
Морыганов
0
Жинко
93
Смородин
93
Смородин
18
Бурмистров
92
Скворцов
92
Скворцов
18
Бурмистров
39
Михалев
29
Андриевский
29
Андриевский
39
Михалев
25
Смирнов
22
Романенко
22
Романенко
25
Смирнов
35
Ершов
44
Синельников
44
Синельников
35
Ершов
9
Субботин
9
Субботин
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Амкар (мол)
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
12
Николай Заболотный
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Спартак М (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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