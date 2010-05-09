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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Зенит (мол)
Амкар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 09 мая 2010
Амкар (мол)
09.05.2010, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 2
Завершен
Зенит (мол)
49'
А. Блынду
47'
А. Ионов
51'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Зенит (мол)
+2
Замена
И. Чеминава
️️️️
С. Костин
Желтая карточка
А. Андриевский
Замена
Т. Бердышев
️️️️
А. Блынду
Замена
А. Васильев
️️️️
С. Мурихин
Замена
А. Курачинов
️️️️
А. Субботин
Замена
Е. Рудаков
️️️️
А. Секретов
Замена
А. Петров
️️️️
Н. Бочаров
Замена
А. Зайцев
️️️️
Д. Бородин
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
М. Канунников
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Дедечко
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
А. Секретов
ГОЛ! 1:2!
А. Ионов
ГОЛ! 1:1!
А. Блынду
Желтая карточка
В. Гаглоев
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Замена
А. Соснин
️️️️
Е. Башкиров
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Вито
20'
Желтая карточка
С. Костин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
0
Вито
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Зенит (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
15
Инал Пухаев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
7
Тимофей Бердышев
ЦФ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
77
Александр Петров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-1-4-1-1
35
Ершов
2
Морыганов
98
Блынду
2
Макагонов
5
Рябокобыленко
10
Секретов
18
Коломейцев
69
Дедечко
27
Гаглоев
0
Вито
9
Субботин
4-1-3-1-1
23
Бородин
8
Дудиев
3
Костин
5
Абдулфаттах
98
Петров
44
Башкиров
13
Гиголаев
34
Бочаров
33
Мурихин
11
Ионов
99
Канунников
69
Дедечко
29
Андриевский
29
Андриевский
69
Дедечко
9
Субботин
9
Курачинов
9
Курачинов
9
Субботин
10
Секретов
88
Рудаков
88
Рудаков
10
Секретов
98
Блынду
7
Бердышев
7
Бердышев
98
Блынду
0
Вито
7
Тюкалов
7
Тюкалов
0
Вито
34
Бочаров
77
Петров
77
Петров
34
Бочаров
99
Канунников
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
99
Канунников
23
Бородин
1
Зайцев
1
Зайцев
23
Бородин
33
Мурихин
4
Васильев
4
Васильев
33
Мурихин
3
Костин
5
Чеминава
5
Чеминава
3
Костин
44
Башкиров
23
Соснин
23
Соснин
44
Башкиров
11
Ионов
10
Матяш
10
Матяш
11
Ионов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Зенит (мол)
15
Инал Пухаев
ЦП
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
15
Инал Пухаев
ЦП
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Амкар (мол) - Зенит (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
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