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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Зенит (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 10 апреля 2010
Зенит (мол)
10.04.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
С. Гатагов
Желтая карточка
И. Чеминава
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Д. Лезгинцев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
С. Гатагов
️️️️
М. Шарифи
Пенальти не реализован!
С. Матяш
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Хохлов
️️️️
В. Сушкин
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Чочиев
Замена
Е. Башкиров
️️️️
С. Петров
Замена
️️️️
Г. Нуров
Замена
Р. Быков
️️️️
А. Мамонов
Желтая карточка
В. Сушкин
Замена
С. Матяш
️️️️
М. Канунников
Замена
А. Петров
️️️️
Р. Ширл
Замена
А. Криворучко
️️️️
А. Фильцов
Желтая карточка
М. Канунников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Локомотив (мол)
8
Мирлан Мурзаев
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Александр Петров
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
3-2-2-1-2
1
Зайцев
98
Петров
3
Костин
5
Чеминава
25
Ширл
8
Дудиев
13
Гиголаев
23
Соснин
11
Ионов
10
Сушкин
99
Канунников
3-2-1-2
8
Мурзаев
90
Бурлак
33
Шарифи
5
Миланович
20
Игнатьев
6
Беляев
33
Гаракоев
11
Чочиев
7
Полоз
25
Ширл
77
Петров
77
Петров
25
Ширл
10
Сушкин
5
Хохлов
5
Хохлов
10
Сушкин
11
Ионов
33
Мурихин
33
Мурихин
11
Ионов
98
Петров
44
Башкиров
44
Башкиров
98
Петров
99
Канунников
10
Матяш
10
Матяш
99
Канунников
20
Игнатьев
45
Кухарчук
45
Кухарчук
20
Игнатьев
82
Мамонов
88
Быков
88
Быков
82
Мамонов
1
Фильцов
55
Криворучко
55
Криворучко
1
Фильцов
33
Шарифи
77
Гатагов
77
Гатагов
33
Шарифи
33
Гаракоев
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
33
Гаракоев
11
Чочиев
21
Оздоев
21
Оздоев
11
Чочиев
94
Нуров
94
Нуров
Остались в запасе
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
81
Александр Глинских
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Зенит (мол) - Локомотив (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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