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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
ЦСКА (мол) - Зенит (мол): обзор матча 02 апреля 2010
ЦСКА (мол)
02.04.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 1
Завершен
Зенит (мол)
32'
А. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
Вторая желтая
А. Попов
+2
Желтая карточка
И. Чеминава
Замена
С. Мурихин
️️️️
М. Канунников
Замена
А. Дудиев
️️️️
С. Матяш
Замена
С. Сердеров
️️️️
И. Джалилов
Замена
Д. Замешаев
️️️️
А. Киселев
Замена
А. Хохлов
️️️️
А. Ионов
Замена
М. Батов
️️️️
А. Петров
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Попов
Желтая карточка
С. Матяш
Замена
С. Сипатов
️️️️
Н. Пилиев
Замена
А. Попов
️️️️
Н. Дзаламидзе
ГОЛ! 0:1!
А. Петров
Желтая карточка
М. Канунников
11'
Желтая карточка
В. Сушкин
Желтая карточка
Секу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
26
Секу
ПП
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
20
Кирилл Лапидус
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
4-5-1
1
Чепчугов
3
Джалилов
14
Стукалов
91
Суслов
30
Васянович
5
Пилиев
8
Иванов
17
Васильев
20
Киселев
26
Секу
10
Дзаламидзе
3-3-1-3
1
Зайцев
98
Петров
5
Чеминава
3
Костин
77
Петров
23
Соснин
13
Гиголаев
11
Ионов
99
Канунников
10
Сушкин
10
Матяш
5
Пилиев
17
Сипатов
17
Сипатов
5
Пилиев
20
Киселев
44
Замешаев
44
Замешаев
20
Киселев
17
Васильев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
17
Васильев
10
Дзаламидзе
18
Попов
18
Попов
10
Дзаламидзе
3
Джалилов
28
Сердеров
28
Сердеров
3
Джалилов
11
Ионов
5
Хохлов
5
Хохлов
11
Ионов
10
Матяш
8
Дудиев
8
Дудиев
10
Матяш
99
Канунников
33
Мурихин
33
Мурихин
99
Канунников
77
Петров
17
Батов
17
Батов
77
Петров
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
20
Кирилл Лапидус
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
81
Александр Глинских
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
20
Кирилл Лапидус
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Аджем
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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