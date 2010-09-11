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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Урал
Химки - Урал: обзор матча 11 сентября 2010
Химки
11.09.2010, суббота, 17:00
Россия. Первый дивизион, 29 тур
1 : 1
Завершен
Урал
61'
С. Пономаренко
9'
П. Сикимич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Урал
+1
Желтая карточка
А. Новиков
Замена
️️️️
П. Сикимич
Замена
️️️️
Т. Ракуяма
Замена
️️️️
А. Тихонов
Желтая карточка
П. Степанец
Замена
️️️️
И. Горбатенко
ГОЛ! 1:1!
С. Пономаренко
Пас отдал
А. Юсупов
Замена
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
️️️️
Н. Сафрониди
ГОЛ! 0:1!
П. Сикимич
Пас отдал
Н. Сафрониди
Желтая карточка
И. Горбатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Химки
21
Роман Березовский
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Андрей Тихонов
ЛП
88
Такаши Ракуяма
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
3-2-5
21
Березовский
12
Пономаренко
31
Ибрагимов
80
Климов
32
Терехов
4
Чичерин
90
Тихонов
88
Ракуяма
44
Клопков
4
Юсупов
29
Игнатович
3-3-2-1-1
1
Помазан
4
Степанец
15
Новиков
17
Мамаев
4
Дранников
10
Фидлер
70
Сафрониди
10
Лунгу
27
Шатов
23
Горбатенко
81
Сикимич
Остались в запасе
Химки
Урал
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Химки - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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