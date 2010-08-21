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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Урал
Салют - Урал: обзор матча 21 августа 2010
Салют
21.08.2010, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 25 тур
1 : 1
Завершен
Урал
45'
С. Кушов (П)
80'
Г. Асеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Урал
+1
Замена
Э. Мамаев
️️️️
Г. Асеведо
Желтая карточка
Г. Асеведо
ГОЛ! 1:1!
Г. Асеведо
Замена
Н. Замалиев
️️️️
С. Кушов
Замена
А. Куликов
️️️️
В. Левшин
Вторая желтая
В. Коробкин
Замена
А. Григорян
️️️️
В. Лешонок
Замена
Ю. Роденков
️️️️
М. Афанасьев
Замена
А. Малоян
️️️️
П. Сикимич
Замена
И. Темников
️️️️
К. Скрыльников
Желтая карточка
П. Степанец
Замена
А. Новиков
️️️️
Н. Сафрониди
Красная карточка
Д. Тумасян
Вторая желтая
А. Фидлер
Желтая карточка
А. Фидлер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Кушов
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
Ю. Лайзанс
Желтая карточка
С. Бутырин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
32
Владимир Левшин
ЛВ
30
Дмитрий Санников
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Леонид Кучук
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Салют
1
Максим Кабанов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
74
Денис Зубко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-5-2
16
Котов
41
Горин
21
Бутырин
25
Жирный
9
Лешонок
30
Санников
21
Коробкин
5
Кушов
77
Афанасьев
32
Левшин
15
Лайзанс
3-3-3-1
16
Яшин
4
Дранников
4
Степанец
34
Тумасян
70
Сафрониди
10
Фидлер
34
Кацалапов
27
Шатов
36
Скрыльников
30
Асеведо
81
Сикимич
9
Лешонок
10
Григорян
10
Григорян
9
Лешонок
5
Кушов
13
Замалиев
13
Замалиев
5
Кушов
32
Левшин
91
Куликов
91
Куликов
32
Левшин
77
Афанасьев
93
Роденков
93
Роденков
77
Афанасьев
30
Асеведо
17
Мамаев
17
Мамаев
30
Асеведо
70
Сафрониди
15
Новиков
15
Новиков
70
Сафрониди
36
Скрыльников
11
Темников
11
Темников
36
Скрыльников
81
Сикимич
0
Малоян
0
Малоян
81
Сикимич
Остались в запасе
Салют
Урал
1
Максим Кабанов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
74
Денис Зубко
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Зубко
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Салют - Урал
3
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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