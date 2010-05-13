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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Волга
КАМАЗ - Волга: обзор матча 13 мая 2010
КАМАЗ
13.05.2010, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 10 тур
1 : 1
Завершен
Волга
15'
С. Гогниев
28'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Волга
Замена
И. Ганиев
️️️️
А. Кренделев
Замена
И. Гетигежев
️️️️
С. Турсунов
Вторая желтая
А. Ложкин
Замена
С. Виноградов
️️️️
О. Марцваладзе
Замена
Е. Кузнецов
️️️️
О. Трифонов
Замена
Р. Славнов
️️️️
С. Настусенко
Замена
️️️️
О. Кожанов
Замена
С. Лебамба
️️️️
М. Пименов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
И. Коронов
ГОЛ! 1:1!
О. Марцваладзе
Желтая карточка
А. Ложкин
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
77
Семен Настусенко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
4-4-2
1
Вавилин
4
Гудукин
75
Ложкин
13
Хисамов
34
Козлов
77
Настусенко
33
Кренделев
14
Пименов
14
Коронов
29
Сердюков
2
Гогниев
3-2-2-1-2
1
Коченков
32
Трифонов
25
Буйволов
2
Засеев
20
Саджая
2
Ндри
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
20
Марцваладзе
20
Кожанов
33
Кренделев
88
Ганиев
88
Ганиев
33
Кренделев
14
Пименов
27
Лебамба
27
Лебамба
14
Пименов
14
Коронов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
14
Коронов
77
Настусенко
4
Славнов
4
Славнов
77
Настусенко
32
Трифонов
22
Кузнецов
22
Кузнецов
32
Трифонов
20
Марцваладзе
11
Виноградов
11
Виноградов
20
Марцваладзе
17
Турсунов
3
Гетигежев
3
Гетигежев
17
Турсунов
Остались в запасе
КАМАЗ
Волга
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча КАМАЗ - Волга
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Стадион:
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