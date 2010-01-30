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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Алжир
Нигерия - Алжир: обзор матча 30 января 2010
Нигерия
30.01.2010, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций
1 : 0
Завершен
Алжир
55'
В. Обинна
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нигерия - Алжир
Замена
Р. Саифи
️️️️
А. Геззаль
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Н. Кану
Замена
О. Мартинс
️️️️
К. Уче
Замена
️️️️
Х. Буазза
Замена
Д. Абдун
️️️️
М. Меньи
ГОЛ! 1:0!
В. Обинна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
6
Дэнни Шитту
ЦЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сани Кайта
ЦП
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
12
Калу Уче
ЦФ
19
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
18
Виктор Обинна
ЦФ
4
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Алжир
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
7
Хассан Йебда
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
6
Язид Мансури
ЦП
20
Мурад Меньи
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Нигерия
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Юссуф
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
10
Джон Оби Микел
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
8
Питер Одемвингие
ЦФ
8
Якубу Айегбени
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
Алжир
1
Лоунес Гауауи
ВР
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
4
Антар Яхья
ПЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
10
Рафик Саифи
ЦФ
22
Джамель Абдун
ЦФ
13
Карим Матмур
ЦФ
4-2-4
1
Эньяма
3
Тайво
6
Шитту
22
Апам
17
Одиа
14
Кайта
14
Олофиньяна
12
Уче
4
Кану
18
Обинна
19
Обаси Огбуке
1-3-1-2
2
Бугерра
7
Йебда
15
Зиани
6
Мансури
20
Меньи
9
Геззаль
11
Буазза
4
Кану
10
Оби Микел
10
Оби Микел
4
Кану
19
Обаси Огбуке
8
Одемвингие
8
Одемвингие
19
Обаси Огбуке
12
Уче
0
Мартинс
0
Мартинс
12
Уче
9
Геззаль
10
Саифи
10
Саифи
9
Геззаль
20
Меньи
22
Абдун
22
Абдун
20
Меньи
Остались в запасе
Нигерия
Алжир
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Юссуф
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
8
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
1
Лоунес Гауауи
ВР
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
4
Антар Яхья
ПЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
13
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Остались в запасе
23
Деле Айенугба
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
13
Юссуф
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
8
Якубу Айегбени
ЦФ
Остались в запасе
1
Лоунес Гауауи
ВР
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
4
Антар Яхья
ПЗ
19
Ясине Беззаз
ЛП
13
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча Нигерия - Алжир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
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