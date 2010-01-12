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    Шаибу Амоду

    Тренер
    Имя Шаибу
    Фамилия Амоду
    Гражданство Нигерия
    Дата рождения 15 апреля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нигерия 6 3 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.01.2010 Египет 3 : 1 Нигерия
    16.01.2010 Нигерия 1 : 0 Бенин
    20.01.2010 Нигерия 3 : 0 Мозамбик
    25.01.2010 Замбия 0(4) : 0(5) Нигерия
    28.01.2010 Гана 1 : 0 Нигерия
    30.01.2010 Нигерия 1 : 0 Алжир
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