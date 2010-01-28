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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Египет
Алжир - Египет: обзор матча 28 января 2010
Алжир
28.01.2010, четверг, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
0 : 4
Завершен
Египет
39'
Х. Абд Рабоу (П)
65'
М. Зидан
81'
М. Абдельшафи
90+3'
Гедо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Алжир - Египет
+3
ГОЛ! 0:4!
Гедо
Пас отдал
Х. Гали
Замена
️️️️
А. Геззаль
Вторая желтая
Ф. Шауши
ГОЛ! 0:3!
М. Абдельшафи
Пас отдал
М. Зидан
Замена
М. Абдельшафи
️️️️
С. Моавад
Замена
️️️️
К. Матмур
Красная карточка
Н. Бельхадж
Замена
А. Лафауи
️️️️
М. Меньи
ГОЛ! 0:2!
М. Зидан
Замена
Гедо
️️️️
М. Фатахаллах
Замена
️️️️
Э. Мотеаб
Травма
Э. Мотеаб
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Абд Рабоу
Вторая желтая
Р. Халлиш
Желтая карточка
Ф. Шауши
Желтая карточка
М. Фатахаллах
Желтая карточка
Р. Халлиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
16
Фаузи Шауши
ВР
3
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
4
Антар Яхья
ПЗ
15
Карим Зиани
ЛП
6
Язид Мансури
(К)
ЦП
7
Хассан Йебда
ЦП
20
Мурад Меньи
АП
13
Карим Матмур
ПП
9
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
2
Махмуд Фатахаллах
ЛЗ
20
Ваэль Гомаа
ЦЗ
6
Хани Саид
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Ахмед Фатхи
ОП
17
Ахмед Хассан
(К)
ЦП
8
Хосни Абд Рабоу
ЦП
14
Сайед Моавад
ЦП
9
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Эмад Мотеаб
ЦФ
Алжир
14
Абделькадер Лафауи
ПЗ
11
Хамер Буазза
ЦФ
10
Рафик Саифи
ЦФ
Египет
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
4
Моатасем Салем
ЦЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
15
Гедо
ЦП
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
21
Ахмед Рауф
ЦП
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
4-4-1-1
16
Шауши
3
Бельхадж
5
Халлиш
2
Бугерра
4
Яхья
15
Зиани
6
Мансури
7
Йебда
13
Матмур
20
Меньи
9
Геззаль
4-1-3-2
1
Эль-Хадари
3
Эль-Мохамади
20
Гомаа
6
Саид
2
Фатахаллах
7
Фатхи
17
Хассан
8
Абд Рабоу
14
Моавад
10
Мотеаб
9
Зидан
20
Меньи
14
Лафауи
14
Лафауи
20
Меньи
2
Фатахаллах
15
Гедо
15
Гедо
2
Фатахаллах
14
Моавад
13
Абдельшафи
13
Абдельшафи
14
Моавад
Остались в запасе
Алжир
Египет
11
Хамер Буазза
ЦФ
10
Рафик Саифи
ЦФ
Главный тренер
Рабах Саадан
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
4
Моатасем Салем
ЦЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
Остались в запасе
11
Хамер Буазза
ЦФ
10
Рафик Саифи
ЦФ
Остались в запасе
0
Махмуд Абдул-Сауд
ВР
22
Эльсайед Хамди
ЦФ
13
Абделазиз Тауфик
ЦП
16
Абдельвахед Эль Сайед
ВР
4
Моатасем Салем
ЦЗ
5
Эль Сака
ЦЗ
21
Ахмед Рауф
ЦП
Главный тренер
Рабах Саадан
Статистика матча Алжир - Египет
2
3
1
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 22:15 (прямая)
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