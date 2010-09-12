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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Анжи
Ростов - Анжи: обзор матча 12 сентября 2010
Ростов
12.09.2010, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
56'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Анжи
Замена
А. Хагба
️️️️
Т. Калачев
+1
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
М. Бакаев
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Д. Акимов
️️️️
М. Ахметович
Замена
И. Кухарчук
️️️️
И. Стрелков
Желтая карточка
Б. Кебе
Замена
Н. Жосан
️️️️
А. Стрельцов
ГОЛ! 1:0!
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Александр Павленко
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
5
Баи-Ибра Кебе
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
33
Отар Хизанейшвили
ПЗ
3
Али Гаджибеков
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
19
Андрей Стрельцов
ЦП
6
Давид Цораев
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПВ
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
55
Александр Тумасян
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
4-4-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
24
Гионеа
4
Окоронкво
14
Хагуш
8
Павленко
8
Гацкан
24
Кульчий
2
Калачев
90
Ахметович
10
Лебеденко
4-1-2-2-1
31
Абаев
33
Хизанейшвили
13
Тагирбеков
13
Иванов
5
Кебе
88
Бакаев
19
Стрельцов
6
Цораев
7
Агаларов
3
Гаджибеков
12
Стрелков
2
Калачев
37
Хагба
37
Хагба
2
Калачев
90
Ахметович
98
Акимов
98
Акимов
90
Ахметович
88
Бакаев
0
Бурзиев
0
Бурзиев
88
Бакаев
19
Стрельцов
23
Жосан
23
Жосан
19
Стрельцов
12
Стрелков
44
Кухарчук
44
Кухарчук
12
Стрелков
Остались в запасе
Ростов
Анжи
55
Александр Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Митар Пекович
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Ростов - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
В.Назаров (Невинномысск)
А.Воронцов (Ярославль)
Делегат:
Т.Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:30 (прямая)
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