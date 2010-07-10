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РПЛ 2026/2027
Анжи - Локомотив
Анжи - Локомотив: обзор матча 10 июля 2010
Анжи
10.07.2010, суббота, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
90+3'
Р. Тагирбеков
17'
Т. Дуймович
68'
А. Алиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Локомотив
ГОЛ! 1:2!
Р. Тагирбеков
Пас отдал
Б. Кебе
+3
Желтая карточка
Т. Дуймович
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Н. Жосан
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ! 0:2!
А. Алиев
Пас отдал
Майкон
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
Т. Тимонов
Замена
Вагнер
️️️️
Д. Траоре
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дуймович
Пас отдал
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
3
Али Гаджибеков
АП
7
Камиль Агаларов
ПП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
(К)
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Майкон
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
13
Вагнер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-1-3-1-1
77
Ревишвили
16
Квирквелия
13
Тагирбеков
3
Пекович
4
Шукуров
88
Бакаев
23
Жосан
5
Кебе
7
Агаларов
3
Гаджибеков
0
Тимонов
4-4-1-1
1
Гилерме
8
Смольников
30
Асатиани
2
Родолфо
55
Янбаев
11
Майкон
88
Глушаков
19
Дуймович
6
Торбинский
88
Алиев
15
Траоре
Гаджикадиев
19
Стрельцов
19
Стрельцов
Гаджикадиев
23
Жосан
17
Мухаммад
17
Мухаммад
23
Жосан
0
Тимонов
21
Илуридзе
21
Илуридзе
0
Тимонов
88
Глушаков
23
Тарасов
23
Тарасов
88
Глушаков
15
Траоре
13
Вагнер
13
Вагнер
15
Траоре
6
Торбинский
21
Оздоев
21
Оздоев
6
Торбинский
Остались в запасе
Анжи
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Статистика матча Анжи - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
А. Глот (Ярославль)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш футбол" - 20:15 (прямая трансляция)
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