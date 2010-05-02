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Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 02 мая 2010
Амкар-Пермь
02.05.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
39'
Ари
51'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
+1
Замена
П. Яковлев
️️️️
И. Саенко
Замена
А. Козлов
️️️️
Веллитон
Замена
А. Шешуков
️️️️
Джано
Замена
Вито
️️️️
В. Гришин
ГОЛ! 0:2!
Веллитон
Пас отдал
Джано
Замена
А. Топчу
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
В. Гришин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
(К)
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
80
Ибсон
ЦП
7
Джано
АП
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
0
Вито
АП
10
Андрей Топчу
ПП
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
7
Александр Козлов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
24
Федорив
21
Белоруков
24
Попов
14
Сираков
28
Гришин
10
Кнежевич
13
Новакович
7
Пеев
18
Бурмистров
1
Волков
4-3-1-2
35
Джанаев
18
Паршивлюк
39
Штранцль
17
Сухи
30
Кудряшов
34
Сабитов
80
Ибсон
10
Саенко
7
Джано
39
Ари
11
Веллитон
28
Гришин
0
Вито
0
Вито
28
Гришин
18
Бурмистров
10
Топчу
10
Топчу
18
Бурмистров
7
Джано
7
Шешуков
7
Шешуков
7
Джано
11
Веллитон
7
Козлов
7
Козлов
11
Веллитон
10
Саенко
91
Яковлев
91
Яковлев
10
Саенко
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
32
Никита Баженов
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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4 : 1
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3 : 0
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
. Целовальников (Астрахань)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая); "Россия 2" 18:25 (прямая)
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