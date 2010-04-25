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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Анжи
Рубин - Анжи: обзор матча 25 апреля 2010
Рубин
25.04.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Анжи
+5
Замена
М. Магомедов
️️️️
М. Бакаев
Замена
З. Арзиани
️️️️
Д. Цораев
Замена
Б. Насимов
️️️️
П. Быстров
Замена
Э. Мамаев
️️️️
Б. Кебе
Желтая карточка
К. Агаларов
Замена
П. Быстров
️️️️
М. Сибайя
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Бухаров
Травма
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
15
Рафал Муравски
АП
21
Вагиз Галиулин
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
5
Баи-Ибра Кебе
ЛЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
6
Давид Цораев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
13
Дмитрий Иванов
ЦП
19
Андрей Стрельцов
ЦП
4
Махир Шукуров
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
14
Баходир Насимов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
9
Орехов
21
Фигерас
11
Касаев
16
Нобоа
40
Сибайя
21
Галиулин
15
Муравски
11
Бухаров
4-1-4-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
3
Пекович
13
Тагирбеков
5
Кебе
88
Бакаев
4
Шукуров
13
Иванов
19
Стрельцов
6
Цораев
16
Голенда
40
Сибайя
0
Быстров
0
Быстров
40
Сибайя
Быстров
14
Насимов
14
Насимов
Быстров
11
Бухаров
97
Портнягин
97
Портнягин
11
Бухаров
88
Бакаев
0
Магомедов
0
Магомедов
88
Бакаев
5
Кебе
17
Мамаев
17
Мамаев
5
Кебе
6
Цораев
25
Арзиани
25
Арзиани
6
Цораев
Остались в запасе
Рубин
Анжи
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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