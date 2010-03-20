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Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 20 марта 2010
Локомотив
20.03.2010, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
51'
А. Алиев (П)
54'
Д. Сычев (П)
57'
А. Алиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
Замена
Р. Половов
️️️️
Р. Аджинджал
Желтая карточка
Шарлес
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Майкон
️️️️
Д. Сычев
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Траоре
ГОЛ! 3:0!
А. Алиев
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Буданов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Сычев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
88
Александр Алиев
(К)
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
70
Шарлес
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
3
Сергей Будылин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
8
Антон Бобер
(К)
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
3
Леилтон
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Крылья Советов
22
Сергей Воронин
ВР
89
Александр Храмов
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
0
Михаил Кузьмин
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-1-3-2
1
Гилерме
55
Янбаев
30
Асатиани
19
Дуймович
23
Кузьмин
23
Тарасов
88
Алиев
70
Шарлес
6
Торбинский
15
Траоре
0
Сычев
4-1-4-1
1
Юрченко
8
Бобер
3
Будылин
63
Белозеров
43
Костяев
15
Цаллагов
20
Аджинджал
11
Ткачев
3
Леилтон
44
Буданов
99
Савин
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
15
Траоре
27
Одемвингие
27
Одемвингие
15
Траоре
0
Сычев
11
Майкон
11
Майкон
0
Сычев
20
Аджинджал
18
Половов
18
Половов
20
Аджинджал
44
Буданов
77
Салугин
77
Салугин
44
Буданов
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
0
Михаил Кузьмин
ЦП
89
Александр Храмов
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
39
Алексей Попов
ЦФ
0
Михаил Кузьмин
ЦП
89
Александр Храмов
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая); "Спорт-Плюс" 18:45 (прямая)
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