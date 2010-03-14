Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Cибирь - Ахмат
Cибирь - Ахмат: обзор матча 14 марта 2010
Cибирь
14.03.2010, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ахмат
40'
А. Кобенко
56'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Ахмат
Вторая желтая
Д. Бухряков
Замена
И. Нагибин
️️️️
Т. Чижек
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
И. Шевченко
️️️️
М. Астафьев
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 0:2!
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
С. Омельянчук
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Г. Близнюк
Желтая карточка
Д. Бухряков
ГОЛ! 0:1!
А. Кобенко
Пас отдал
Э. Бракамонте
18'
Желтая карточка
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
40
Благо
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
20
Андрей Кобенко
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
9
Иван Нагибин
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
3-2-3-2
30
Ковалевски
17
Бухряков
4
Выходил
24
Филипенко
3
Молош
2
Аравин
22
Чижек
8
Макаренко
4
Астафьев
13
Медведев
10
Близнюк
4-1-3-2
31
Дикань
40
Уциев
8
Омельянчук
4
Хаймович
33
Ятченко
8
Маурисио
20
Кобенко
17
Арсэ
40
Благо
9
Асильдаров
19
Бракамонте
22
Чижек
9
Нагибин
9
Нагибин
22
Чижек
10
Близнюк
11
Дегтярев
11
Дегтярев
10
Близнюк
4
Астафьев
99
Шевченко
99
Шевченко
4
Астафьев
17
Арсэ
10
Кацаев
10
Кацаев
17
Арсэ
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
Остались в запасе
Cибирь
Ахмат
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Cибирь - Ахмат
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
Е. Волнин (Владимир)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:25 (прямая)
Новости команд
Все
Cибирь
Ахмат
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+