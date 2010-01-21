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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Тунис
Камерун - Тунис: обзор матча 21 января 2010
Камерун
21.01.2010, четверг, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
2 : 2
Завершен
Тунис
47'
С. Это'О
64'
О. Шеджу
1'
А. Шермити
63'
Л. Н'Гуэмо (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Тунис
Замена
А. Бикей
️️️️
Л. Н'Гуэмо
Вторая желтая
А. Эль-Жемаль
Замена
Х. Мрабет
️️️️
Х. Рагуэд
Желтая карточка
А. Эль-Жемаль
Замена
А. Акаичи
️️️️
А. Шермити
Замена
Р. Сонг
️️️️
Ж. Бинья
ГОЛ! 2:2!
О. Шеджу
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
Х. Корби
Желтая карточка
Ж. Бинья
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
М. Али Нафка
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
П. Вебо
Замена
П. Вебо
️️️️
Ж. Макун
Желтая карточка
А. Матлути
Желтая карточка
М. Али Нафка
Желтая карточка
И. Джемаа
Желтая карточка
А. Шермити
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Шермити
Пас отдал
Х. Суисси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Идрисс Камени
ВР
2
Жиль Бинья
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Жорж Манджек
ПЗ
18
Эйонг Эно
ЛП
6
Александр Сонг
ЦП
11
Жан Макун
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЛФ
17
Мохамаду Идриссу
ЦФ
7
Ландри Н'Гуэмо
РФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
0
Яссин Микари
ЛЗ
3
Карим Хагги
(К)
ЦЗ
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
2
Халид Суисси
ПЗ
17
Иссам Джемаа
ЛП
20
Мохамед Али Нафка
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
8
Халид Корби
АП
15
Зухайер Дхауади
ПП
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Камерун
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
23
Андре Бикей
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
17
Стефан Мбиа
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
15
Пьер Вебо
ЦФ
13
Сомен Тчои
ЦФ
Тунис
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
11
Сухейль Бен Радхиа
ЦЗ
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
14
Хайтем Мрабет
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
7
Шауки Бен-Саада
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
4-3-3
1
Камени
2
Бинья
3
Н'Кулу
21
Шеджу
14
Манджек
18
Эно
6
Сонг
11
Макун
9
Это'О
17
Идриссу
7
Н'Гуэмо
4-4-1-1
1
Матлути
2
Суисси
3
Хагги
5
Эль-Жемаль
0
Микари
15
Дхауади
20
Нафка
6
Рагуэд
17
Джемаа
8
Корби
11
Шермити
2
Бинья
4
Сонг
4
Сонг
2
Бинья
7
Н'Гуэмо
23
Бикей
23
Бикей
7
Н'Гуэмо
11
Макун
15
Вебо
15
Вебо
11
Макун
6
Рагуэд
14
Мрабет
14
Мрабет
6
Рагуэд
11
Шермити
9
Акаичи
9
Акаичи
11
Шермити
20
Нафка
7
Бен-Саада
7
Бен-Саада
20
Нафка
Остались в запасе
Камерун
Тунис
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
17
Стефан Мбиа
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
13
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
11
Сухейль Бен Радхиа
ЦЗ
0
Чеди Хаммами
ЦП
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Уссама Дарраги
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Остались в запасе
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
16
Хамиду Сулейману
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
17
Стефан Мбиа
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
13
Сомен Тчои
ЦФ
Остались в запасе
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
11
Сухейль Бен Радхиа
ЦЗ
0
Чеди Хаммами
ЦП
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Уссама Дарраги
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Статистика матча Камерун - Тунис
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 19:00 (прямая)
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