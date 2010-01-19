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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Гана
Буркина-Фасо - Гана: обзор матча 19 января 2010
Буркина-Фасо
19.01.2010, вторник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Гана
0'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буркина-Фасо - Гана
Замена
А. Опоку
️️️️
Х. Драман
Замена
И. Айю
️️️️
А. Гьян
Замена
М. Коффи
️️️️
П. Кулибали
Замена
Д. Адийя
️️️️
М. Амоа
Замена
М. Бели Дагано
️️️️
Х. Бамого
Вторая желтая
М. Талл
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Замена
В. Балима
️️️️
Ш. Каборе
Желтая карточка
Х. Сарпей
Желтая карточка
С. Панандетигуири
Желтая карточка
М. Талл
16'
Желтая карточка
Х. Бамого
13'
0'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
1
Дауда Диаките
ВР
4
Мамаду Талл
ЛЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
19
Пьер Кулибали
ЦЗ
8
Махамуду Кере
ПЗ
18
Шарль Каборе
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
7
Флорен Руамба
ЦП
12
Сайду Панандетигуири
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
19
Иссуф Коне
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Гана
22
Ричард Кингсон
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
23
Хамину Драман
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
Буркина-Фасо
3
Адама Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
2
Мусса Уаттара
ЦЗ
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
5
Мохамед Коффи
ПЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
14
Патрик Зунди
ЦП
20
Абдул Азиз Никиема
ЦП
22
Нарцисс Ямеого
ПП
20
Вилфрид Сану
ЦФ
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
9
Мумуни Бели Дагано
ЦФ
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Эрик Аддо
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Мусса Нэрри
ЦП
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
9
Агьеманг Опоку
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
4-1-3-2
1
Диаките
4
Талл
4
Коне
19
Кулибали
8
Кере
18
Каборе
11
Питройпа
7
Руамба
12
Панандетигуири
19
Коне
21
Бамого
4-3-1-2
22
Кингсон
2
Инкум
15
Ворса
17
Эдди
2
Сарпей
20
Асамоа
8
Агьеманг-Баду
23
Драман
10
Айю
14
Амоа
3
Гьян
19
Кулибали
5
Коффи
5
Коффи
19
Кулибали
18
Каборе
14
Балима
14
Балима
18
Каборе
21
Бамого
9
Дагано
9
Дагано
21
Бамого
3
Гьян
17
Айю
17
Айю
3
Гьян
23
Драман
9
Опоку
9
Опоку
23
Драман
14
Амоа
18
Адийя
18
Адийя
14
Амоа
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Гана
20
Вилфрид Сану
ЦФ
14
Патрик Зунди
ЦП
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
20
Абдул Азиз Никиема
ЦП
2
Мусса Уаттара
ЦЗ
3
Адама Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
22
Нарцисс Ямеого
ПП
Главный тренер
Пауло Дуарте
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Эрик Аддо
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Мусса Нэрри
ЦП
Остались в запасе
20
Вилфрид Сану
ЦФ
14
Патрик Зунди
ЦП
13
Иссуф Уаттара
ЦФ
20
Абдул Азиз Никиема
ЦП
2
Мусса Уаттара
ЦЗ
3
Адама Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
2
Ибрахима Гнану
ЦЗ
22
Нарцисс Ямеого
ПП
Остались в запасе
4
Рансфорд Осеи
ЦФ
1
Даниэль Агуей
ВР
4
Джонатан Менса
ЦЗ
18
Эрик Аддо
ЦЗ
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Мусса Нэрри
ЦП
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Буркина-Фасо - Гана
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сидаде Университариа
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