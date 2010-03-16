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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Интер
Челси - Интер: обзор матча 16 марта 2010
Челси
16.03.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Интер
80'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Интер
+3
Замена
М. Матерацци
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
Д. Терри
Красная карточка
Д. Дрогба
Замена
М. Марига
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
Ж. Сезар
ГОЛ! 0:1!
С. Это'О
Пас отдал
У. Снейдер
Замена
Д. Станкович
️️️️
Г. Пандев
Замена
С. Калу
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Д. Коул
️️️️
М. Баллак
Желтая карточка
Д. Дрогба
Желтая карточка
Ф. Малуда
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Т. Мотта
17'
Желтая карточка
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
9
Самуэль Это'О
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-3-2-1
22
Тернбулл
18
Жирков
33
Алекс
20
Иванович
26
Терри
13
Баллак
12
Оби Микел
8
Лэмпард
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-3-2-1
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
4
Дзанетти
8
Мотта
10
Снейдер
91
Камбьяссо
9
Это'О
21
Пандев
22
Милито
13
Баллак
12
Коул
12
Коул
13
Баллак
18
Жирков
8
Калу
8
Калу
18
Жирков
8
Мотта
0
Матерацци
0
Матерацци
8
Мотта
10
Снейдер
31
Марига
31
Марига
10
Снейдер
21
Пандев
5
Станкович
5
Станкович
21
Пандев
Остались в запасе
Челси
Интер
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Челси - Интер
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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