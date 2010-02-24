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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Челси
Интер - Челси: обзор матча 24 февраля 2010
Интер
24.02.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Челси
3'
Д. Милито
55'
Э. Камбьяссо
51'
С. Калу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Челси
Замена
️️️️
С. Мунтари
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Калу
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Это'О
Замена
Э. Илариу
️️️️
П. Чех
Травма
П. Чех
Замена
М. Балотелли
️️️️
Т. Мотта
ГОЛ! 2:1!
Э. Камбьяссо
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
Б. Иванович
Желтая карточка
С. Калу
Желтая карточка
Д. Милито
Желтая карточка
Т. Мотта
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Пас отдал
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
5
Деян Станкович
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
1
Петр Чех
ВР
13
Флоран Малуда
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
13
Михаэль Баллак
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
91
Камбьяссо
8
Мотта
5
Станкович
10
Снейдер
22
Милито
9
Это'О
4-3-2-1
1
Чех
20
Иванович
6
Карвалью
26
Терри
13
Малуда
13
Баллак
12
Оби Микел
8
Лэмпард
39
Анелька
8
Калу
11
Дрогба
4
Мунтари
4
Мунтари
9
Это'О
21
Пандев
21
Пандев
9
Это'О
8
Мотта
45
Балотелли
45
Балотелли
8
Мотта
1
Чех
40
Илариу
40
Илариу
1
Чех
8
Калу
15
Старридж
15
Старридж
8
Калу
Остались в запасе
Интер
Челси
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
33
Алекс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
33
Алекс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Интер - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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