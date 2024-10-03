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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - ФКСБ
ПАОК - ФКСБ: обзор матча 03 октября 2024
ПАОК
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
0 : 1
Завершен
ФКСБ
45+8'
Д. Бирлигеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ФКСБ
86'
Желтая карточка
С. Тарновану
Замена
Ш. Шоретайр
️️️️
К. Десподов
83'
78'
Замена
Б. Альхассан
️️️️
Д. Бирлигеа
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
73'
71'
Желтая карточка
Д. Бирлигеа
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Ф. Чалов
70'
Замена
А. Живкович
️️️️
Ж. Састре
70'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
М. Камара
69'
64'
Замена
О. Попеску
️️️️
Ф. Тэнасе
56'
Вторая желтая
Д. Олару
46'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
А. Балутэ
45'
+8
ГОЛ! 0:1!
Д. Бирлигеа
Пас отдал
Д. Олару
45'
+6
Замена
М. Эджума
️️️️
М. Ликсандру
45'
+4
Желтая карточка
Д. Олару
Желтая карточка
Ж. Састре
45'
+2
43'
Желтая карточка
М. Попеску
16'
Желтая карточка
Ф. Тэнасе
Желтая карточка
Ш. Шваб
6'
Желтая карточка
М. Камара
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
(К)
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
6
Малком Эджума
ОП
24
W. Baeten
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Давид Микулеску
ПВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
4-2-2-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
5
Михайлидис
94
Кедзиора
2
Камара
21
Оздоев
45
Константелиас
77
Десподов
63
Чалов
11
Тайсон
3-2-3-2
32
Тарновану
5
Дава
17
Попеску
33
Радунович
15
Шут
8
Ликсандру
2
Крецу
22
Балутэ
28
Олару
17
Тэнасе
11
Бирлигеа
2
Камара
8
Бакайоко
8
Бакайоко
2
Камара
25
Састре
14
Живкович
14
Живкович
25
Састре
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
63
Чалов
9
Тиссудали
9
Тиссудали
63
Чалов
77
Десподов
47
Шоретайр
47
Шоретайр
77
Десподов
8
Ликсандру
6
Эджума
6
Эджума
8
Ликсандру
11
Бирлигеа
42
Альхассан
42
Альхассан
11
Бирлигеа
17
Тэнасе
30
Попеску
30
Попеску
17
Тэнасе
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
Остались в запасе
ПАОК
ФКСБ
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Главный тренер
Рэзван Луческу
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
29
Даниэль Попа
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ПАОК - ФКСБ
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
13
1
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
578
336
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.7
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Тумба
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