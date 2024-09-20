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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Строгино (мол)
Оренбург (мол) - Строгино (мол): обзор матча 20 сентября 2024
Оренбург (мол)
20.09.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 4 тур
1 : 1
Завершен
Строгино (мол)
81'
Д. Батыршин
88'
С. Гузюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург (мол) - Строгино (мол)
Замена
С. Зверев
️️️️
Т. Ханнанов
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
С. Гузюк
Пас отдал
В. Саушкин
88'
Замена
Н. Панов
️️️️
К. Кроль
84'
Замена
Д. Богатиков
️️️️
Р. Хуранов
Замена
А. Бахыш-Заде
️️️️
И. Всяких
83'
ГОЛ! 1:0!
Д. Батыршин
81'
Замена
О. Минатулаев
️️️️
Д. Бикбулатов
81'
Замена
Д. Батыршин
️️️️
И. Иващенко
75'
74'
Замена
Н. Челышев
️️️️
Г. Чебану
69'
Желтая карточка
Г. Чебану
Замена
Н. Морозов
️️️️
Д. Полухин
68'
Желтая карточка
Д. Бикбулатов
56'
50'
Желтая карточка
А. Мулдаров
Вторая желтая
О. Минатулаев
44'
Желтая карточка
О. Минатулаев
19'
Желтая карточка
Т. Кузьменко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
58
Дмитрий Полухин
ЛФ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
82
Илья Всяких
ЦФ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Главный тренер
Александр Руденко
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
7
Серафим Чехлов
ОП
5
Владислав Саушкин
ОП
77
Роман Торосян
ПВ
29
Кирилл Кроль
ПВ
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
15
Сергей Гузюк
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Оренбург (мол)
52
Богдан Раков
ВР
34
Семён Зверев
ВР
56
Евгений Новиков
ЦЗ
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
63
Омар Минатулаев
ЦП
60
Айхан Бахыш-Заде
ПВ
48
Никита Морозов
РФ
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
63
Денис Богатиков
ПЗ
69
Артур Мирзоян
ОП
13
Никита Панов
АП
19
Никита Челышев
ЦФ
2-2-1-1-4
16
Тюленев
42
Кузьменко
67
Питинцев
44
Ражин
54
Косерик
65
Иващенко
86
Бикбулатов
58
Полухин
82
Всяких
17
Минатулаев
45
Ханнанов
3-2-3-2
16
Назар
80
Чебану
66
Тарнолицкий
25
Мулдаров
7
Чехлов
5
Саушкин
29
Кроль
77
Торосян
7
Хуранов
15
Гузюк
24
Микаэлян
58
Полухин
48
Морозов
48
Морозов
58
Полухин
82
Всяких
60
Бахыш-Заде
60
Бахыш-Заде
82
Всяких
86
Бикбулатов
63
Минатулаев
63
Минатулаев
86
Бикбулатов
45
Ханнанов
34
Зверев
34
Зверев
45
Ханнанов
65
Иващенко
26
Батыршин
26
Батыршин
65
Иващенко
29
Кроль
13
Панов
13
Панов
29
Кроль
7
Хуранов
63
Богатиков
63
Богатиков
7
Хуранов
80
Чебану
19
Челышев
19
Челышев
80
Чебану
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Строгино (мол)
56
Евгений Новиков
ЦЗ
52
Богдан Раков
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
31
Денис Драган
ВР
69
Артур Мирзоян
ОП
Главный тренер
Альберт Саркисян
Остались в запасе
56
Евгений Новиков
ЦЗ
52
Богдан Раков
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
Остались в запасе
31
Денис Драган
ВР
69
Артур Мирзоян
ОП
Главный тренер
Александр Руденко
Главный тренер
Альберт Саркисян
Статистика матча Оренбург (мол) - Строгино (мол)
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
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