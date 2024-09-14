Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Генк
Серкль Брюгге - Генк: обзор матча 14 сентября 2024
Серкль Брюгге
14.09.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Генк
13'
A. Ouattara
20'
К. Равик
1'
Й. Сор
17'
Я. Стекерс
55'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Генк
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Кайембе
90'
+2
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
Я. Стекерс
88'
Замена
I. Sory Bangoura
️️️️
Й. Сор
Замена
Бруниньо
️️️️
Г. Магне
81'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
A. Ouattara
76'
72'
Замена
К. Бонсу Баа
️️️️
К. Карецас
71'
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
Замена
N. De Wilde
️️️️
E.
66'
Замена
А. Франсис
️️️️
Х. ван дер Брюгген
66'
55'
ГОЛ! 2:3!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Н. Саттльбергер
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
М. Эфекеле
46'
ГОЛ! 2:2!
К. Равик
Пас отдал
Ф. Назинью
20'
17'
ГОЛ! 1:2!
Я. Стекерс
Пас отдал
Й. Сор
ГОЛ! 1:1!
A. Ouattara
13'
1'
ГОЛ! 0:1!
Й. Сор
Пас отдал
Я. Стекерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Erick
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
24
Николас Саттльбергер
ОП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Бруниньо
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Генк
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
4-1-1-2-3
20
Назинью
13
Мянго
5
Равик
15
Магне
28
ван дер Брюгген
8
24
Сомерс
21
Эфекеле
9
Данке
17
7
3-2-2-2-1
1
ван Кромбрадж
7
Эль Уахди
15
Садик
18
Кайембе
6
Сметс
24
Саттльбергер
8
Хейнен
19
Карецас
11
Сор
14
Стекерс
99
Арокодаре
8
27
27
8
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
15
Магне
19
Бруниньо
19
Бруниньо
15
Магне
7
11
Олаигбе
11
Олаигбе
7
21
Эфекеле
9
Аугусто
9
Аугусто
21
Эфекеле
11
Сор
21
21
11
Сор
19
Карецас
22
Бонсу Баа
22
Бонсу Баа
19
Карецас
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
14
Стекерс
32
32
14
Стекерс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Генк
26
Максим Делань
ВР
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Остались в запасе
28
Lucca Kiaba Mounganga
ВР
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Серкль Брюгге - Генк
1
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
9
Офсайды
1
2
Количество передач
292
596
Сейвы
9
0
Точность передач %
59
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
19
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.65
4.3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Серкль Брюгге
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+