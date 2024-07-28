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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Стандард
Генк - Стандард: обзор матча 28 июля 2024
Генк
28.07.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Стандард
Замена
А. Зекири
️️️️
Т. Арокодаре
88'
Замена
Х. О
️️️️
Я. Стекерс
88'
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
К. Карецас
83'
75'
Замена
А. Калю
️️️️
М. Булат
63'
Желтая карточка
М. Булат
62'
Желтая карточка
Э. О'Нил
Замена
Й. Сор
️️️️
К. Нкуба
37'
27'
Желтая карточка
И. Хаутекит
20'
Желтая карточка
И. Прайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
(К)
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
32
Mate Simicic
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
15
Yann Gboua
ЦП
56
Ильес Зиани
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
2-1-3-3-1
39
Пендерс
18
Кайембе
15
Садик
6
Сметс
21
22
Бонсу Баа
19
Карецас
39
Фадера
14
Стекерс
27
Нкуба
99
Арокодаре
3-3-3-2
44
Шутало
4
Бейтс
25
Хаутекит
18
Лоуренс
5
Булат
13
Фосси
21
О'Нил
14
21
Прайс
21
1
Эполо
27
Нкуба
11
Сор
11
Сор
27
Нкуба
99
Арокодаре
9
Зекири
9
Зекири
99
Арокодаре
19
Карецас
32
32
19
Карецас
14
Стекерс
9
О
9
О
14
Стекерс
5
Булат
22
Калю
22
Калю
5
Булат
Остались в запасе
Генк
Стандард
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
45
Matteo Godfroid
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
32
Mate Simicic
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
15
Yann Gboua
ЦП
56
Ильес Зиани
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
32
Mate Simicic
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
15
Yann Gboua
ЦП
56
Ильес Зиани
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Генк - Стандард
4
Всего ударов по воротам
21
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
678
217
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
57
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.11
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
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