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Расписание матчей
Салют - Томь
Салют - Томь: обзор матча 27 июня 2007
Салют
27.06.2007, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Салют - Томь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
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24.10.2026
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17.10.2026
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11.10.2026
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03.10.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
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07.05.2022
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1 : 0
30.04.2022
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Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Помощники судьи:
С.Хральцов
С.Французов (оба – Москва)
Стадион:
Салют
Посещаемость:
10500 из 12000 зрителей (87%)
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