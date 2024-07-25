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Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Неман
ЧФР Клуж - Неман: обзор матча 25 июля 2024
ЧФР Клуж
25.07.2024, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Неман
Желтая карточка
А. Паун-Александру
90'
90'
Замена
А. Легчилин
️️️️
М. Козлов
Желтая карточка
В. Могос
87'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
К. Мухар
81'
65'
Замена
О. Евдокимов
️️️️
А. Якимов
65'
Замена
П. Савицкий
️️️️
Л. Гвет
Замена
P. Godly Michael
️️️️
Д. Бирлигеа
64'
62'
Желтая карточка
И. Садовничий
Замена
М. Кореница
️️️️
М. Камара
46'
36'
Желтая карточка
Л. Гвет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
10
Чиприан Деяк
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Мохаммед Камара
ПВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
18
Andrei Artean
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
99
Peter Godly Michael
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
2-1-4-2-1
90
Сава
5
45
Камора
6
Кейта
10
Деяк
73
Мухар
77
Тахцидис
19
Могос
11
Бирлигеа
7
Камара
27
3-3-1-1-2
1
Белов
22
Пархоменко
20
Садовничий
33
Карпович
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
24
Якимов
11
Алыкулов
80
Гвет
17
Зубович
73
Мухар
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
73
Мухар
7
Камара
7
Кореница
7
Кореница
7
Камара
11
Бирлигеа
99
99
11
Бирлигеа
24
Якимов
15
Евдокимов
15
Евдокимов
24
Якимов
47
Козлов
46
Легчилин
46
Легчилин
47
Козлов
80
Гвет
88
Савицкий
88
Савицкий
80
Гвет
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Неман
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча ЧФР Клуж - Неман
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.12.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Главный судья:
Milos Gigovic,
Стадион:
Константин Рэдулеску
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