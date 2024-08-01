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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Неман - ЧФР Клуж
Неман - ЧФР Клуж: обзор матча 01 августа 2024
Неман
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 5
Первый матч – 0 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
17'
К. Мухар
40'
Д. Бирлигеа
57'
Д. Бирлигеа
59'
М. Кореница
90+3'
Б. Нкололо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - ЧФР Клуж
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
Б. Нкололо
Пас отдал
P. Godly Michael
86'
Замена
P. Godly Michael
️️️️
Д. Бирлигеа
Замена
А. Якимов
️️️️
Е. Зубович
83'
74'
Желтая карточка
Б. Нкололо
71'
Замена
А. Тачи
️️️️
В. Могос
71'
Замена
А. Паун-Александру
️️️️
П. Тахцидис
69'
Желтая карточка
M. Boben
64'
Замена
К. Кейта
️️️️
К. Мухар
63'
Замена
Б. Нкололо
️️️️
Ч. Деяк
59'
ГОЛ! 0:4!
М. Кореница
Замена
А. Лаврик
️️️️
И. Садовничий
58'
Замена
Л. Гвет
️️️️
П. Савицкий
58'
57'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бирлигеа
Желтая карточка
М. Козлов
46'
45'
+2
Желтая карточка
M. Cristian Ilie
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бирлигеа
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Мухар
Пас отдал
Ч. Деяк
Желтая карточка
И. Садовничий
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
5
Matija Boben
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
19
Василе Могос
ПП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
10
Адриан Паун-Александру
ЛВ
6
Кадер Кейта
ОП
20
Бени Нкололо
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
99
Peter Godly Michael
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Белов
20
Садовничий
22
Пархоменко
33
Карпович
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
2-5-2-1
90
Сава
5
45
Камора
19
Могос
18
77
Тахцидис
10
Деяк
73
Мухар
7
Кореница
11
Бирлигеа
27
20
Садовничий
55
Лаврик
55
Лаврик
20
Садовничий
17
Зубович
24
Якимов
24
Якимов
17
Зубович
88
Савицкий
80
Гвет
80
Гвет
88
Савицкий
77
Тахцидис
10
Паун-Александру
10
Паун-Александру
77
Тахцидис
19
Могос
2
Тачи
2
Тачи
19
Могос
73
Мухар
6
Кейта
6
Кейта
73
Мухар
10
Деяк
20
Нкололо
20
Нкололо
10
Деяк
11
Бирлигеа
99
99
11
Бирлигеа
Остались в запасе
Неман
ЧФР Клуж
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Неман - ЧФР Клуж
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
ЧФР Клуж
- : -
05.12.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
0 : 0
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Andreas M. Argyrou, Cyprus
Стадион:
ZSK Neman, Grodno
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