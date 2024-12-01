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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Урал
Чайка - Урал: обзор матча 01 декабря 2024
Чайка
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Урал
90'
А. Хохлачев
45'
М. Секулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Урал
ГОЛ! 1:1!
А. Хохлачев
90'
87'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Егорычев
84'
Желтая карточка
В. Малькевич
Желтая карточка
М. Ужгин
80'
Замена
Д. Пивоваров
️️️️
В. Руденко
79'
74'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
И. Чудин
Пенальти не реализован!
К. Ибрагимов
72'
62'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
Т. Маргасов
62'
Замена
В. Малькевич
️️️️
М. Бевеев
Замена
Я. Арбузов
️️️️
М. Бамматгереев
62'
Замена
Д. Пелих
️️️️
О. Николаев
55'
46'
Замена
М. Воронов
️️️️
И. Ишков
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Секулич
Желтая карточка
О. Николаев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Штепа
61
Ужгин
4
Ибрагимов
99
Евдокимов
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
7
Хохлачев
19
Руденко
3-3-2-1-1
71
Мамин
46
Мамин
2
Бегич
16
Итало
34
Маргасов
6
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
27
Чудин
97
Ишков
10
Секулич
19
Руденко
32
Пивоваров
32
Пивоваров
19
Руденко
11
Николаев
2
Пелих
2
Пелих
11
Николаев
10
Бамматгереев
19
Арбузов
19
Арбузов
10
Бамматгереев
34
Маргасов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
34
Маргасов
22
Бевеев
44
Малькевич
44
Малькевич
22
Бевеев
27
Чудин
8
Аюпов
8
Аюпов
27
Чудин
5
Егорычев
11
Ионов
11
Ионов
5
Егорычев
97
Ишков
97
Воронов
97
Воронов
97
Ишков
Остались в запасе
Чайка
Урал
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Чайка - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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