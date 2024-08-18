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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Чайка
Урал - Чайка: обзор матча 18 августа 2024
Урал
18.08.2024, воскресенье, 12:30
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Чайка
6'
Ю. Железнов
86'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Чайка
90'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Евдокимов
ГОЛ! 2:0!
Эмерсон
86'
83'
Замена
Д. Котов
️️️️
О. Николаев
Замена
И. Чудин
️️️️
Т. Аюпов
79'
62'
Замена
А. Ивашин
️️️️
Д. Пивоваров
62'
Замена
Д. Пелих
️️️️
С. Кожедуб
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
56'
Замена
В. Малькевич
️️️️
Л. Гогличидзе
46'
Замена
Эмерсон
️️️️
Итало
19'
Желтая карточка
Т. Маргасов
15'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Железнов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
13
Данила Янов
АП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
4-2-1-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
16
Итало
46
Мамин
34
Маргасов
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
14
Железнов
97
Ишков
97
Воронов
3-1-1-3-2
1
Штепа
2
Нестеров
99
Евдокимов
32
Пивоваров
10
Зарыпбеков
10
Бамматгереев
11
Кожедуб
13
Янов
11
Николаев
7
Хохлачев
77
Библик
3
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
3
Гогличидзе
16
Итало
25
Эмерсон
25
Эмерсон
16
Итало
8
Аюпов
27
Чудин
27
Чудин
8
Аюпов
32
Пивоваров
24
Ивашин
24
Ивашин
32
Пивоваров
11
Кожедуб
2
Пелих
2
Пелих
11
Кожедуб
99
Евдокимов
7
Маляров
7
Маляров
99
Евдокимов
11
Николаев
8
Котов
8
Котов
11
Николаев
Остались в запасе
Урал
Чайка
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Урал - Чайка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Александр Маюн (Челябинск)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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