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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Урал
Черноморец - Урал: обзор матча 27 июля 2024
Черноморец
27.07.2024, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Урал
31'
Л. Гогличидзе (АГ)
45+1'
М. Уридия
45+3'
И. Родионов
9'
И. Ишков
53'
Итало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Урал
Желтая карточка
Д. Фролкин
90'
+4
Замена
К. Столбов
️️️️
М. Уридия
83'
77'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Каштанов
Замена
Н. Кумбурович
️️️️
Е. Иванов
69'
Замена
А. Окладников
️️️️
В. Кротов
57'
54'
Желтая карточка
А. Егорычев
53'
ГОЛ! 3:2!
Итало
Желтая карточка
Е. Иванов
47'
46'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Т. Маргасов
46'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 3:1!
И. Родионов
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Уридия
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Гогличидзе
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
И. Ишков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
2-2-1-3-2
1
Фролкин
44
Чичинадзе
17
Фомин
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
57
Кротов
4-1-2-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
2
Бегич
16
Итало
3
Гогличидзе
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
97
Ишков
79
Каштанов
8
Иванов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
8
Иванов
25
Уридия
20
Столбов
20
Столбов
25
Уридия
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
79
Каштанов
25
Эмерсон
25
Эмерсон
79
Каштанов
34
Маргасов
22
Бевеев
22
Бевеев
34
Маргасов
11
Ионов
14
Железнов
14
Железнов
11
Ионов
Остались в запасе
Черноморец
Урал
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Черноморец - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Феликс Шикерханов (Дербент)
Стадион:
Центральный
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