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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Нижний Новгород
Краснодар - Нижний Новгород: обзор матча 23 октября 2024
Краснодар
23.10.2024, среда, 21:15
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
89'
О. Олусегун
61'
В. Царукян
90+3'
С. Карич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Нижний Новгород
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
С. Карич
Желтая карточка
А. Черников
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
О. Олусегун
Пас отдал
Д. Козлов
89'
82'
Желтая карточка
В. Лукьянов
81'
Желтая карточка
К. Боженов
79'
Замена
А. Варганов
️️️️
В. Александров
Желтая карточка
Э. Сперцян
76'
Замена
В. Са
️️️️
Ф. Смолов
75'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
Н. Кривцов
69'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
М. Давид Кобнан
69'
Замена
А. Черников
️️️️
Ю. Газинский
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
В. Царукян
55'
Желтая карточка
Д. Ведерников
Желтая карточка
К. Кастаньо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
3-1-1-3-2
99
Дюпин
15
Оласа
31
Кайо
4
Арутюнян
15
Кастаньо
18
Газинский
88
Кривцов
18
Козлов
99
Кобнан
6
Олусегун
90
Смолов
3-3-2-2
1
Лукьянов
25
Карич
3
Ведерников
2
Александров
87
Боженов
10
Мухин
19
Шнапцев
18
Глейзер
14
Тичич
17
Карапузов
80
Царукян
18
Газинский
53
Черников
53
Черников
18
Газинский
99
Кобнан
8
Сперцян
8
Сперцян
99
Кобнан
90
Смолов
27
Са
27
Са
90
Смолов
88
Кривцов
90
Кокшаров
90
Кокшаров
88
Кривцов
2
Александров
5
Варганов
5
Варганов
2
Александров
Остались в запасе
Краснодар
Нижний Новгород
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
11
Жоау Батчи
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
11
Жоау Батчи
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Краснодар - Нижний Новгород
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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