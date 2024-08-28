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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Нижний Новгород - Краснодар
Нижний Новгород - Краснодар: обзор матча 28 августа 2024
Нижний Новгород
28.08.2024, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
36'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Краснодар
80'
Желтая карточка
К. Кастаньо
Желтая карточка
А. Трошечкин
76'
Замена
Л. Тичич
️️️️
В. Карапузов
75'
Желтая карточка
К. Боженов
73'
Замена
А. Эктов
️️️️
К. Гоцук
66'
65'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
Ю. Газинский
65'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Ф. Смолов
55'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
А. Черников
55'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
В. Тормена
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Козлов
Пас отдал
Ф. Смолов
28'
Желтая карточка
В. Тормена
Желтая карточка
К. Глущенков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
15
Кевин Кастаньо
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-2-2-2
1
Лукьянов
3
Глущенков
24
Гоцук
3
Ведерников
87
Боженов
10
Мухин
5
Трошечкин
80
Царукян
17
Карапузов
93
Лапинский
23
Кутателадзе
3-1-1-3-2
99
Дюпин
98
Петров
3
Тормена
4
Арутюнян
53
Черников
18
Газинский
99
Кобнан
88
Кривцов
18
Козлов
6
Олусегун
90
Смолов
24
Гоцук
15
Эктов
15
Эктов
24
Гоцук
17
Карапузов
14
Тичич
14
Тичич
17
Карапузов
3
Тормена
19
Коста
19
Коста
3
Тормена
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
18
Газинский
8
Сперцян
8
Сперцян
18
Газинский
90
Смолов
9
Кордоба
9
Кордоба
90
Смолов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Виктор Са
ЛВ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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