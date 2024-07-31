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FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Нижний Новгород
Ахмат - Нижний Новгород: обзор матча 31 июля 2024
Ахмат
31.07.2024, среда, 21:00
Россия. Кубок, группа C, 1 тур
4 : 1
Завершен
Нижний Новгород
26'
Г. Агаларов (П)
42'
А. Швец
54'
Б. Бериша
60'
Б. Бериша
40'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Нижний Новгород
Желтая карточка
Б. Бериша
87'
77'
Желтая карточка
Л. Тичич
75'
Замена
М. Стаматов
️️️️
Д. Ведерников
74'
Желтая карточка
М. Шнапцев
Замена
Р. Уциев
️️️️
С. Ковачев
73'
63'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
З. Турбо
63'
Замена
О. Ожегович
️️️️
К. Гоцук
63'
Замена
Л. Тичич
️️️️
Д. Глейзер
63'
Замена
В. Царукян
️️️️
Х. Боселли
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Г. Агаларов
62'
ГОЛ! 4:1!
Б. Бериша
Пас отдал
Камило
60'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
З. Диванович
56'
ГОЛ! 3:1!
Б. Бериша
54'
Замена
Н. Гандри
️️️️
М. Шатара
46'
Замена
Д. Тодорович
️️️️
М. Богосавац
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Швец
42'
40'
ГОЛ! 1:1!
К. Гоцук
Пас отдал
Д. Глейзер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Агаларов
26'
25'
Желтая карточка
В. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Камило
ОП
24
Заим Диванович
ОП
0
Антон Швец
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Опарин
8
Богосавац
3
Шатара
2
Жиров
95
Адамов
27
Камило
24
Диванович
0
Швец
7
Бериша
25
Агаларов
10
Ковачев
3-3-1-2-1
81
Кукушкин
3
Ведерников
3
Глущенков
24
Гоцук
2
Александров
10
Мухин
19
Шнапцев
18
Глейзер
21
Боселли
19
Ермаков
11
Зе Турбо
25
Агаларов
27
Кардосо
27
Кардосо
25
Агаларов
24
Диванович
11
Луна Диале
11
Луна Диале
24
Диванович
3
Шатара
75
Гандри
75
Гандри
3
Шатара
8
Богосавац
53
Тодорович
53
Тодорович
8
Богосавац
10
Ковачев
40
Уциев
40
Уциев
10
Ковачев
3
Ведерников
30
Стаматов
30
Стаматов
3
Ведерников
11
Зе Турбо
22
Каккоев
22
Каккоев
11
Зе Турбо
18
Глейзер
14
Тичич
14
Тичич
18
Глейзер
21
Боселли
80
Царукян
80
Царукян
21
Боселли
24
Гоцук
9
Ожегович
9
Ожегович
24
Гоцук
Остались в запасе
Ахмат
Нижний Новгород
11
Исмаэл
ЦП
72
Яхья Магомедов
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
11
Исмаэл
ЦП
72
Яхья Магомедов
ВР
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
Остались в запасе
47
Евгений Лукиных
ЦЗ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
30
Никита Медведев
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Ахмат - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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