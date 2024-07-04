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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - ОФК
ЦСКА - ОФК: обзор матча 04 июля 2024
ЦСКА
04.07.2024, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
ОФК
35'
А. Файзуллаев
48'
М. Гайич
54'
И. Дивеев
90+4'
К. Бистрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - ОФК
ГОЛ! 4:0!
К. Бистрович
Пас отдал
М. Красич
90'
+4
Замена
А. Шуманский
️️️️
Т. Мусаев
89'
Замена
В. Яковлев
️️️️
К. Глебов
89'
Замена
М. Красич
️️️️
А. Гайч
89'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
61'
Замена
М. Кисляк
️️️️
И. Обляков
61'
Замена
К. Бистрович
️️️️
С. Зделар
61'
Замена
А. Рейванди
️️️️
Мойзес
61'
Замена
М. Рядно
️️️️
В. Роша
61'
Замена
И. Агапов
️️️️
И. Дивеев
61'
Замена
М. Лукин
️️️️
Д. Круговой
61'
ГОЛ! 3:0!
И. Дивеев
Пас отдал
И. Обляков
54'
Замена
Келлвен
️️️️
М. Гайич
53'
ГОЛ! 2:0!
М. Гайич
Пас отдал
Т. Мусаев
48'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Файзуллаев
46'
Замена
К. Глебов
️️️️
Р. Жемалетдинов
46'
Замена
И. Помазун
️️️️
И. Акинфеев
46'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Файзуллаев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ЦСКА - ОФК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
ОФК
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 12 тур
Мачва
1 : 1
17.10.2026
ОФК
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
ВЭБ Арена
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